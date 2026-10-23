میزنا وقاص کا ہیومین سعید کے لیے 'فین گرل' موڈ: "بہن کا کردار بھی مل جائے تو کافی ہے!"
ٹی وی کی پاپولر اداکارہ میزنا وقاص، جو اپنے ہر کردار میں ایسے گھس جاتی ہیں کہ مجال ہے کوئی فرق بتا سکے، اور اپنی کھری کھری باتوں کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ کوئی ڈپلومیسی نہیں، سیدھی بات۔ وہ 'گپ شب' کے شو میں مہمان بنیں اور وہاں اپنے ڈریم کو-اسٹار کا راز کھولا ہے۔ میزنا نے صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے "ہینڈز ڈاؤن" ہیومین سعید ہی وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرنے کا خواب دیکھتی ہیں۔ باقاعدہ فین گرل ہیں ان کی۔
اور ہم بات ہوا میں نہیں کر رہے۔ میزنا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انہیں ہیومین سعید کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملے، چاہے وہ بہن یا بھابھی کا کردار ہی کیوں نہ ہو، تو وہ خوشی خوشی کر لیں گی۔ سوچیں، اتنی ڈیڈیکیشن، وہ بھی ایک ایسے سٹار کے لیے جس سے آج تک نہ وہ ملی ہیں اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ کام کیا ہے!
یقین مانیں، ان کی یہ فین شپ کوئی آج کی نہیں ہے۔ اداکارہ نے ایک دلچسپ واقعہ بھی بتایا۔ ایک وقت تھا جب ہیومین سعید سے ملنے کے لیے ایک رافل ڈرا ہوا تھا اور میزنا نے وہ رافل جیت بھی لیا تھا! اب بتائیں، لک تو ان کے ساتھ تھا، مگر ان کے والد صاحب نے انہیں اس لنچ پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ دل تو ٹوٹا ہو گا یار! وہ اب بھی ہیومین سعید سے ملنے کی خواہش رکھتی ہیں اور چونکہ اب دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہیں، تو کام کرنے کی بھی تمنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی یہ خواہش کب پوری ہوتی ہے، یا یہ کہانی بھی 'ابّا نہیں مانیں گے' پر ختم ہوتی ہے؟