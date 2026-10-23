سرحدوں سے پرے: Gen Z کا نیا کلچرل سین، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پر گہری نظر
پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیاسی تعلقات بھلے ہی کتنے بھی تناؤ کا شکار ہوں، لیکن سرحد پار سے ایک دل چسپ ثقافتی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ Gen Z، یعنی آج کی نوجوان نسل، دونوں ملکوں میں موسیقی، ٹی وی ڈراموں، فیشن اور سوشل میڈیا کے ذریعے ثقافتی ہم آہنگی تلاش کر رہی ہے۔ یہ وہی Gen Z ہے جو نہ صرف پاکستانی ڈراموں جیسے 'درِ نجات' اور 'مٹی دے باوے' کی دیوانی ہے بلکہ 'الفاز' اور 'پار چھنا دے' جیسے گانوں کو بھی دل کھول کر سُن رہی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے پاکستانی تفریح کو بھارتی نوجوانوں تک پہنچانے کا ایک نیا ذریعہ فراہم کر دیا ہے، جہاں یہ نوجوان روایتی ذرائع کے بجائے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز، ریلز اور آن لائن گفتگو کے ذریعے نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں۔
موسیقی کا جادو: دھن، دھنک اور دل کی باتیں
یہ ثقافتی جڑت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1983 میں، سبھاش گھئی کی فلم 'ہیرو' میں ریشما کا گایا ہوا 'لمبی جدائی' انڈیا میں ہجر کا ترانہ بن گیا۔ مہدی حسن کی غزلیں، غلام علی کی 'چھپکے چھپکے رات دن' اور نصرت فتح علی خان کی لاجواب قوالیاں سرحدیں پار کر کے انڈیا میں خوب داد سمیٹتی رہیں۔ پھر بالی ووڈ نے عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا، جن کی آوازیں ہندی سینما کے رومانی تصور کا حصہ بن گئیں۔ یہ پاکستانی موسیقار کبھی پرائے نہیں سمجھے گئے، بلکہ ان کے گانے انڈیا کے جذباتی منظرنامے میں رچ بس گئے۔
جنگوں، سفارتی تعلقات میں خرابی اور فنکارانہ تعاون پر پابندیوں کے باوجود، سرحد پار کی موسیقی ہمیشہ انڈیا میں سنی جاتی رہی ہے۔ اس کی وجہ کچھ حد تک اردو شاعری، پنجابی لوک روایات، صوفی موسیقی اور ہندوستانی کلاسیکی اثرات میں پنہاں ہے، جو تقسیم سے بھی پہلے سے ایک مشترکہ ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ اب جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا، سامعین اور، بڑھتے ہوئے، اس موسیقی کو دریافت کرنے اور اس سے جڑنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب Gen Z کے لیے کسی گانے کی قومیت سے زیادہ اس کی دھن، بول اور جذباتی اپیل اہم ہوتی ہے۔ کراچی میں بننے والی ایک ریل چندی گڑھ میں ٹرینڈ بن سکتی ہے اور لاہور کے پنجابی بول لکھنؤ میں کسی انسٹاگرام اسٹوری کا حصہ بن سکتے ہیں۔
ڈراموں کی دھوم: کہانیاں جو جڑتی ہیں
پاکستانی ٹیلی ویژن، جو کبھی 'زندگی' جیسے چینلز کے ذریعے بھارتی سامعین تک پہنچا تھا، اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ایک نئی زندگی جی رہا ہے۔ 'ہمسفر' اور 'زندگی گلزار ہے' جیسی ابتدائی کامیابیوں نے نوجوان سامعین میں پاکستانی ٹیلی ویژن میں نئی دلچسپی پیدا کی۔ آج کل 'درِ نجات' (جو ایمان، نجات اور سماجی تضادات کو کھوجتا ہے) اور 'مٹی دے باوے' (جس میں ماہرہ خان اور وہاج علی ایک پنجابی کہانی میں طبقے، محبت اور انتقام کی عکاسی کر رہے ہیں) سرحد پار خاصی توجہ سمیٹ رہے ہیں۔ ان ڈراموں کی کہانی، اداکاری اور ثقافتی پس منظر پر ہونے والی گفتگو میں ان کی اپیل صاف نظر آتی ہے۔
موسیقی نے اور بھی تیزی سے سفر کیا ہے۔ علی سیٹھی اور شے گل کا 'پسوڑی' سرحد پار ایک سنسنی بن گیا، جبکہ عبدالحنان اور حسن رحیم جیسے فنکاروں نے ایک عصری پاکستانی آواز کو نئی شکل دی ہے۔ 'الفاز' اور 'پار چھنا دے' جیسے گانے وسیع پنجابی اور اردو موسیقی کا حصہ ہیں جو برصغیر کے نوجوان سننے والوں کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ثقافتی دریافت کو ممکن بنا دیا ہے، جس کے لیے رسمی تعاون، کنسرٹس یا سرکاری ثقافتی پروگراموں کی ضرورت نہیں رہی۔
ثقافتی ڈی این اے: ایک ہی دل کی دھڑکن
یہ تعلق صرف تفریح تک ہی محدود نہیں ہے۔ لکھنؤ کی نوابی تہذیب، اردو شاعری، چکن کاری، روایتی تراش خراش اور پکوان کی روایات لاہور کی ثقافتی جمالیات سے تاریخی جڑیں رکھتی ہیں۔ پنجابی لوک موسیقی ریڈ کلف لائن سے بھی پرانی ہے اور آج بھی اس پورے خطے میں گونجتی ہے، جبکہ صوفی روایات برصغیر میں کمیونٹیز کو جوڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی علاقائی ثقافتی روایات، فیشن اور مقامی موسیقی ایک اور ذریعہ ہیں جس کے ذریعے لوگ ملک کے متنوع ورثے کو تلاش کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹریز، اقتصادی اور ادارہ جاتی چیلنجز کے باوجود، نئے موضوعات، بصری انداز اور کہانی سنانے کے طریقوں کے ساتھ تجربات کر رہی ہیں۔
دوسری طرف، نوجوان بھارتی پاکستانی فیشن، شادی بیاہ کی رسومات، روایتی زیورات اور ڈیجیٹل تخلیق کاروں سے تیزی سے متعارف ہو رہے ہیں۔ یہ تبادلہ صرف یک طرفہ نہیں ہے: بھارتی سینما، موسیقی اور مقبول ثقافت بھی پاکستانی سامعین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ثقافتی ہم آہنگی نوجوانوں کو واقفیت کے مشترکہ نکات فراہم کرتی ہے، ہنسی مذاق اور بول چال سے لے کر فیشن، موسیقی اور ڈیجیٹل رجحانات تک۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مقبول ثقافت کس طرح جغرافیائی اور سیاسی سرحدوں کو عبور کر سکتی ہے جن سے اسے اکثر جوڑا جاتا ہے۔
یہ صرف تفریح نہیں، یہ کچھ اور بھی ہے
تاہم، اس ثقافتی دلچسپی کو ایک مخصوص تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ دہشت گردی، قومی سلامتی کے خدشات، تاریخی شکایات اور سفارتی بے اعتمادی اب بھی سنگین حقیقتیں ہیں۔ ثقافتی تعلق سیاسی جوابدہی یا قومی سلامتی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی کسی پاکستانی ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے ہمدردی رکھتا ہے۔ نوجوان سامعین کسی ملک کے لوگوں اور فنکارانہ کامیابیوں کو اس کی حکومت کی پالیسیوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے جسے سرحد پار سے تفریح کے ساتھ سامعین کی وابستگی کا جائزہ لیتے وقت سمجھنا چاہیے۔
پہلے کے ثقافتی تبادلے بالی ووڈ کے پروڈیوسروں، میوزک کمپنیوں اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ سیاسی کشیدگی تعاون کو روک سکتی تھی اور فنکاروں کے لیے مل کر کام کرنے کے مواقع محدود کر سکتی تھی۔ آج، الگورتھم، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کمیونٹیز نے سامعین کے لیے ثقافتی مواد دریافت کرنے کے اضافی راستے بنائے ہیں۔ ان ڈیجیٹل ذرائع نے لوگوں کے لیے سرحد پار سے تفریح کا سامنا کرنے کے طریقوں کو وسعت دی ہے، حالانکہ ایسے مواد تک رسائی اور اس کی مرئیت اب بھی سیاسی اور ریگولیٹری پابندیوں سے متاثر ہو سکتی ہے۔
تو بتائیں، آپ کا فیورٹ سرحد پار ہٹ کون سا ہے؟