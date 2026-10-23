ہانیہ عامر کا نیا گلیمرس اور بولڈ انداز، دیکھو ساری تصویریں!
اداکارہ ہانیہ عامر نے ایک کالا سلیو لیس ٹاپ چُنا اور اسے ایک ہائی ویسٹڈ سفید سکرٹ کے ساتھ جوڑا۔ اس سکرٹ میں پرتوں والے رفلس اور نازک لیس کی تفصیلات شامل تھیں، جو پورے آؤٹ فٹ کو ایک دلکش اور بولڈ لُک دے رہی تھیں۔ یہ انداز ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی نفاست اور جرات کا اضافہ کر رہا تھا۔
میک اپ کے لیے، ہانیہ نے چمکدار گلابی بلش اپنے گالوں اور ناک پر لگایا، ساتھ ہی گلاسی نیوڈ پنک لپس اور ایک باریک ونگڈ آئی لائنر بھی شامل تھا۔ ان کا پورا چہرہ بالکل تروتازہ اور چمکدار لگ رہا تھا، گویا وہ اندر سے بھی جگمگا رہی ہوں۔
جس ماحول میں یہ تصاویر لی گئی ہیں، وہ بھی کمال کا تھا۔ گرم پریوں کی روشنیاں، لٹکتی لالٹینیں، ہرے بھرے پودے اور سفید لوہے کا فرنیچر ایک آرام دہ بیرونی سیٹنگ بنا رہے تھے۔ نرم روشنی اور پرانے زمانے کا یہ انداز ہانیہ کے لباس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا، اور تصاویر کو ایک رومانوی شام کا دلکش منظر دے رہا تھا۔ بھئی، سٹائل کے ساتھ ساتھ سیٹنگ بھی تو پرفیکٹ ہونی چاہیے نا!
ہانیہ عامر اپنی جاندار اداکاری، منفرد فیشن چوائسز اور زندہ دل شخصیت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے فینز کا دل جیت لیتی ہیں۔ ان کی ہر نئی پوسٹ یا پیشی پر آن لائن خوب چرچا ہوتی ہے، اور سب ان کے نئے سٹائل دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ “میرے ہمسفر” اور “کبھی میں کبھی تم” جیسے ہٹ ڈراموں سے وہ پاکستانی ٹی وی اور فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا چہرہ بن چکی ہیں۔ تو بتائیں، آپ کو ہانیہ کا یہ انداز کتنا 'فیشن فارورڈ' لگا؟