امر خان کی 'مٹی دے باوے' میں جذباتی اداکاری
اداکارہ امر خان ڈراما 'مٹی دے باوے' میں اپنی شاندار اور جذباتی پرفارمنس پر خوب تعریفیں سمیٹ رہی ہیں۔ زرینہ کے کردار میں انہوں نے کمال کر دکھایا ہے ۔ خاص طور پر ایک سین جس میں وہ کالے لباس میں ملبوس، ایک لکڑی کے دروازے کے پاس کھڑی، ایک جوڑے کی فریم شدہ تصویر تھامے نظر آتی ہیں، اس نے تو سب کی نظریں اپنی طرف موڑ لی ہیں۔
ویسے امر خان کو صحیح معنوں میں پہچان 2018 کے سپر نیچرل ڈراما 'بیلاپور کی ڈائن' سے ملی تھی۔ اس کے بعد 2022 میں انہوں نے 'دم مستم' سے اپنی فیچر فلم ڈیبیو کیا تھا، جہاں وہ عمران اشرف کے مد مقابل تھیں اور انہوں نے بطور رائٹر بھی کام کیا تھا۔
اور تو اور، اب وہ پاکستانی یوٹیوبر راجب بٹ کے ساتھ ایک اور بڑے پروجیکٹ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لگ رہا ہے امر خان کا سٹار چمکنے والا ہے!
تو کیا آپ نے 'مٹی دے باوے' میں زرینہ کی یہ اداکاری دیکھی؟ کیسا لگا؟