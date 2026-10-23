حریم فاروق کا انوکھا سیلف کیئر: روز اپنے جسم کا شکریہ ادا کرتی ہیں!
پاکستانی اداکارہ اور پروڈیوسر حریم فاروق نے حال ہی میں اپنے انوکھے سیلف کیئر روٹین کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر صبح اپنے جسم کے مختلف حصوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں، انہیں اس بات پر سراہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ سچ کہیں تو ہم تو صبح اٹھ کر الارم بند کرتے ہیں اور بیڈ سے نکلنے کا سوچتے رہتے ہیں، حریم کا یہ انداز تو واقعی کمال ہے۔
حریم، جو ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ پروڈکشن میں بھی نام کما چکی ہیں، نے اپنی ’مینگو جٹ‘ کی پروموشن کے دوران اپنے لباس کے انتخاب پر کافی تنقید سمیٹی تھی۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود، حریم نے ہمیشہ خود کو قبول کرنے اور اپنی جلد میں مطمئن رہنے کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ظاہری شکل پر ہونے والی تنقید ان کے اپنے جسم کے ساتھ تعلق کو متاثر نہیں کرتی۔ یہ ہوئی نہ بات، ہٹرز کو سائیڈ پہ رکھو اور لائف انجوائے کرو!
ایک حالیہ گفتگو میں، حریم نے اپنی صبح کی اس عادت کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اپنے بازوؤں، ٹانگوں اور جسم کے دیگر حصوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں جو انہیں زندگی بھر سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ روزانہ کی مشق انہیں اپنے جسم کے کردار کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، وہ صرف ظاہری شکل پر توجہ دینے کے بجائے اپنے جسم کی ان صلاحیتوں کو سراہتی ہیں جو اسے کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔
حریم کے اس بیان نے خود کو قبول کرنے اور شکر گزاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، خاص طور پر تفریحی صنعت میں جہاں ستاروں کو اکثر ان کی شکل و صورت، لباس اور ذاتی انتخاب پر عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ انداز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیلف کیئر صرف سکن کیئر یا فٹنس روٹین تک محدود نہیں، بلکہ اس میں اپنے جسم کو تسلیم کرنا اور سراہنا بھی شامل ہے۔ اب بتائیں، آپ نے آخری بار اپنے جسم کا شکریہ کب ادا کیا تھا؟