شاویر کدوانی کی 'محبت' کے BTS پر ٹرولنگ
جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیریل 'محبت' آج کل خوب ویوز بٹور رہا ہے ۔ اس ڈرامے میں شاویر کدوانی، آئنہ آصف کے ساتھ مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ شاہ ویر نے ڈرامے میں ایک غصے والے نوجوان طالب علم زرار کا رول ادا کیا ہے جو اپنی کلاس فیلو مہرما (آئنہ آصف) کے پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی شفیعہ خان نے لکھی ہے اور اس کی ہدایات اسد جبل نے دی ہیں۔ ویسے، 'محبت' سے پہلے شاہ ویر کدوانی کو 2025 میں نشر ہونے والے ڈرامے 'سن میرے دل' میں بھی کافی سراہا گیا تھا۔ لیکن 'محبت' میں ان کی پرفارمنس پر تعریف اور تنقید دونوں ہی ہو رہی ہیں۔
ابھی کچھ دن پہلے، شاہ ویر کدوانی نے ڈرامے کے ایک شادی والے سیکوئنس کی کچھ خوبصورت بہائینڈ دی سین (BTS) تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر میں شاہ ویر کالا شلوار قمیص اور واسکٹ پہنے نظر آئے، جبکہ آئنہ آصف ایک نہیں، بلکہ دو پیارے تہواروں والے آؤٹ فٹس میں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ دونوں ستاروں نے ان تصویروں میں بڑے کیوٹ پوز بھی دیے۔
بس پھر کیا تھا، یہ تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں اور تبصروں کی لائن لگ گئی۔ ایک صارف نے تو سیدھا ہی کہہ دیا، "ان کا اعتماد تو اگلے لیول پر ہے۔" ایک اور نے لکھا، "کاش آپ کو اداکاری آتی ہوتی۔" کسی نے طنز کیا کہ انہیں دیکھ کر ڈرامے کا اسکرپٹ بھی ڈپریشن میں لگتا ہے، ایک نے مذاق میں کہا کہ وہ ان کا ڈرامہ چھوڑ کر کالج جاتا ہے، اور ایک اور نے کہا کہ انہوں نے تمام فلاپ اداکاروں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔
اب اس سب کے بعد ہمیں تو لگتا ہے شاہ ویر کو اب کوئی 'ایکٹنگ کلاس' لگوا ہی لینی چاہیے، کیا کہتے ہو؟