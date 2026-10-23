عرفا حسین کا دو ٹوک اعلان: ہمیں Netflix کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اداکارہ اور ماڈل عرفا حسین نے حال ہی میں پاکستانی ڈراموں کی تعریف کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے کنٹینٹ کو Netflix جیسی بین الاقوامی سٹریمنگ سروسز سے جوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا اپنا ٹیلنٹ اور معیار اتنا زبردست ہے کہ ہمیں کسی اور کے معیار سے موازنہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔
ایک انٹرویو کے دوران عرفا نے اس عام تاثر پر تنقید کی جہاں لوگ کسی بھی اچھے ڈرامے کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ”یہ ڈراما تو Netflix کوالٹی کا پراجیکٹ ہے۔“ انہوں نے ہنستے ہوئے اس رجحان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ اسے بہت ہی لیم (lame) سمجھتی ہیں۔
عرفا نے مزید کہا کہ جو ٹیلنٹ اور کوالٹی ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں Netflix کی ضرورت نہیں، اور سوال اٹھایا کہ ہم خود کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے پراجیکٹس کی اصل روح ہماری کہانیوں میں پوشیدہ ہے۔ ان کہانیوں میں سچے جذبات اور بہترین کام کو ترجیح دینا ہی سب سے اہم ہے۔
ان کا یہ بیان سن کر تو ایسے لگا جیسے عرفا نے ہمیں ہماری اصلی پہچان یاد دلائی ہو۔ بھئی، اپنے دیسی ڈراموں کا اپنا ہی تڑکا ہے، کیوں کسی اور کی پٹری پر چلنا؟