حاجرہ یامین کا نیا رول: کوک سٹوڈیو کے ’شبنم‘ میں اب ایکٹنگ کوچ!
حاجرہ یامین اب صرف کیمرے کے سامنے اداکاری نہیں کرتیں، بلکہ انہوں نے ’کوک سٹوڈیو‘ کی تازہ ترین ریلیز ’شبنم‘ کے لیے ایکٹنگ کوچ کے طور پر اپنا آغاز کیا ہے۔ یہ ان کا نیا تخلیقی رول ہے اور پردے کے پیچھے رہ کر انہوں نے فنکاروں کو ایسی اداکاری سکھائی جو دل کو چھو لے اور بالکل قدرتی لگے۔ ان کا مقصد تھا کہ پرفارمرز جذباتی اور قدرتی طور پر اپنی پرفارمنس پیش کر سکیں۔
اس ’باس موو‘ کی خبر حاجرہ نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی، جہاں انہوں نے پروڈکشن کے سیٹ سے کئی یادگار لمحات شیئر کیے۔ ان کے بقول، یہ ایک ایسی رات تھی جو انہیں ایکٹنگ کوچ کے رول سے متعارف کروا گئی۔ تصاویر میں انہوں نے ایک ہیڈ سیٹ، ’حاجرہ ایکٹنگ کوچ‘ لکھا ہوا سرخ لین یارڈ، اور آل ایکسیس پاس دکھایا۔ مطلب، فل ’وی آئی پی‘ والا سین تھا!
کپشن میں، حاجرہ نے بتایا کہ ’شبنم‘ کی کہانی میں پیار کیسے آہستہ آہستہ شک میں بدل جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس تجربے میں نہ کوئی ’گلیمر‘ تھا نہ کوئی سکرپٹ، بلکہ سارا فوکس پرفارمنس کو کوچ کرنے پر تھا۔ یعنی وہ ایکٹنگ سکھا رہی تھیں، ’چمک دھمک‘ سے دور! انہوں نے مداحوں کو ’کوک سٹوڈیو کے Nu.WAV کے تحت ریلیز ہونے والے شبنم‘ کو دیکھنے کی ترغیب بھی دی۔
اپنی کنٹریبیوشن کا ثبوت دینے کے لیے، حاجرہ نے اپنی پوسٹ کی آٹھویں سلائیڈ کی طرف بھی اشارہ کیا جہاں ان کا نام پروڈکشن کے اختتامی کریڈٹس میں بطور ایکٹنگ کوچ موجود تھا۔ واقعی، یہ ان کے کیریئر میں ایک بڑا اور دلچسپ موڑ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنی تخلیقی حدود کو کتنا وسیع کر رہی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے، حاجرہ یامین کا یہ نیا ’پراجیکٹ‘ ان کے کیریئر کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گا؟