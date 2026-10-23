حیدرآباد میں سمر جعفری کا کنسرٹ کراؤڈ کی بدتمیزی کی وجہ سے ادھورا رہ گیا!
حیدرآباد میں پاکستانی سنگر اور ایکٹر سمر جعفری کا کنسرٹ کراؤڈ کی بدتمیزی کی وجہ سے بیچ میں ہی ختم کرنا پڑا۔ شو کے دوران حفاظتی خدشات اتنے بڑھ گئے کہ سمر جعفری کو یہ سخت فیصلہ لینا پڑا۔
اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں کنسرٹ کے دوران ہونے والے واقعے اور شو رکنے کے حالات واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ بعد میں سمر جعفری نے خود اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں کنسرٹ کے کچھ پردے کے پیچھے کے لمحات تھے، اور اس واقعے کے بارے میں کیپشن میں بات کی۔
انہوں نے لکھا کہ وہ حیدرآباد کے لیے پرفارم کرنے کو واقعی بہت پرجوش تھے اور یہ ان کے لیے دکھ کی بات ہے کہ حالات ایسے ہو گئے۔ سمر جعفری نے مزید بتایا کہ کراؤڈ کے رویے اور بڑھتے ہوئے حفاظتی خدشات نے انہیں یہ مشکل فیصلہ لینے پر مجبور کیا۔
سمر نے وضاحت کی، "بدقسمتی سے، کراؤڈ کے رویے اور بڑھتے ہوئے حفاظتی خدشات کی وجہ سے، میں نے شو کو روکنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ میں کسی کی بھی حفاظت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، خاص طور پر آڈینس میں موجود لڑکیوں اور بچوں کی، یا حالات کو مزید خراب ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔" یہ سن کر دل کو تکلیف ہوئی کہ ایسے اچھے فنکار کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے ان تمام مداحوں سے معافی بھی مانگی جو جوش و خروش سے کنسرٹ میں آئے تھے اور شام کا لطف اٹھانے کی امید کر رہے تھے، اور امید ظاہر کی کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔
اس واقعے نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں ایونٹ کی ویڈیوز مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ اس سے لائیو پرفارمنس میں کراؤڈ مینجمنٹ اور حفاظت کے معاملات پر دوبارہ توجہ دی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے ہاں کنسرٹس میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے؟