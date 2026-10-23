فواد خان کا نیا پراجیکٹ ریپ، فینز کے تجسس میں اضافہ!
ہمارے پیارے فواد خان، جو پاکستان کے ٹاپ کے سپر سٹارز میں سے ایک ہیں، ایک نئے پراجیکٹ سے فارغ ہو گئے ہیں۔ کئی سالوں کے انتظار کے بعد انڈسٹری میں ان کی بھرپور واپسی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی واپسی نہیں، بلکہ ایک مکمل 'کم بیک' ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی اپنے کام کا لوہا منوایا ہے ۔
اس شاندار 'کم بیک' کے دوران وہ رئیلٹی شو پاکستان آئیڈل میں جج کی کرسی پر بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں اور دو بڑے فلمی پراجیکٹس بھی سائن کیے ہوئے ہیں۔ اور اب، خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا پراجیکٹ لپیٹ لیا ہے۔ سیٹ پر دیکھا گیا کہ وہ شوٹ ختم ہونے کی خوشی میں کیک کاٹ رہے تھے اور عملے کے ساتھ تصاویر کھنچواتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکان دیکھ کر ہی بندہ خوش ہو جائے۔
لیکن یہیں کہانی میں 'ٹوسٹ' آتا ہے! حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں تھے، اداکارہ قُبرٰی خان بھی ان کے ساتھ سیٹ پر موجود تھیں! اب یہ کون سا پراجیکٹ ہے، اس میں کیا پک رہا تھا، اور کہانی کیا ہے؟ ہائے رے! ان ساری تفصیلات پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ بس فینز اور ہم سب یہی سوچ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
فینز تو بس یہ دیکھ کر ہی خوش ہیں کہ ان کا فیورٹ سپر سٹار واپس میدان میں ہے اور پوری رونق کے ساتھ مسکرا رہا ہے۔ لیکن تجسس اپنی جگہ! ہر کوئی سوشل میڈیا پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ ایک فین نے تو سیدھا پوچھ لیا، "کیا یہ اقرا عزیز کے ساتھ والی فلم ہے؟" اور کچھ تو بس یہی کہہ رہے ہیں، "بھئی تفصیلات تو شیئر کرو!" اب اتنی 'سسپینس' اچھی نہیں ہوتی فواد بھائی، جلدی بتا دیں ورنہ ہمارا تو بی پی ہائی ہو جائے گا!