کومل عزیز خان نے شوبز کو 'ہمیشہ کے لیے' الوداع کہہ دیا!
معروف اداکارہ کومل عزیز خان نے باضابطہ طور پر اپنی مستقل بنیادوں پر تفریحی صنعت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ پانچ سال پہلے ہی اداکاری سے کنارہ کش ہو چکی تھیں۔ یہ خبر انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک جذباتی بیان کے ذریعے اپنے مداحوں تک پہنچائی ہے۔
کومل عزیز ایک پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ ہیں جو 'عشقِ بے نام' میں اپنے کردار اریبا کے لیے جانی جاتی ہیں، جس کے لیے انہیں ہم ایوارڈز میں بہترین سوپ اداکارہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ وہ 'بھروسہ پیار تیرا'، 'بساطِ دل' اور 'رازِ الفت' میں اپنے مرکزی کرداروں کے لیے بھی مشہور ہیں۔
شوبز سے کنارہ کشی کی وجہ
کومل نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ وہ شوبز کی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اپنے کاروبار کو پروان چڑھانے اور مالی آزادی حاصل کرنے پر توجہ دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اعلان میں تاخیر اس لیے کی تاکہ لوگوں کی توجہ سے بچ سکیں اور اپنے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے خود کو وقت دے سکیں۔ وہ ایک ایسی زندگی کے لیے پوری طرح وقف ہونا چاہتی تھیں جو تفریحی صنعت سے باہر ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں کہ آیا وہ ایک کامیاب کاروبار بنا پاتی ہیں اور اس دنیا سے دور رہنے کی ہمت جمع کر پاتی ہیں جس نے کبھی ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ سال ان کے لیے ذاتی زخم بھرنے اور خود سے محبت کا ایک گہرا سفر ثابت ہوئے ہیں۔ لائم لائٹ سے دور ہونے سے انہیں اپنی ذات سے دوبارہ جڑنے اور اس سکون کو پانے کا موقع ملا جس کی وہ تلاش میں تھیں۔
نجی زندگی اور مستقبل کے منصوبے
اپنی نجی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کومل نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کے منصوبوں پر اپنے مکمل یقین کا اظہار کیا اور اپنے مداحوں سے دعا کی درخواست کی کہ وہ ان کے مستقبل، اچھی قسمت اور کاروبار میں مسلسل کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔
کومل نے اپنے مداحوں کا ان کی مسلسل محبت اور حمایت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور اعتراف کیا کہ ٹیلی ویژن سے ان کی طویل غیر موجودگی کے باوجود ان کے مداح ان کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ "ہر اس شخص کا جس نے مجھے پیار دیا، مجھے سپورٹ کیا، اور ان سالوں میں میرے ساتھ کھڑا رہا، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ آپ نے مجھے ایک ایسی محبت دی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی۔" انہوں نے اپنے مداحوں سے ایک وعدے کے ساتھ اپنا بیان ختم کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہر مداح کو اس محبت کا دس گنا لوٹائیں گی۔
فنی سفر پر ایک نظر
خان نے 2015 سے 2021 تک ٹیلی ویژن میں کام کیا۔ ان کے ڈراموں میں 'عشقِ بے نام' (2015 سے 2016) شامل ہے، جس میں انہوں نے اریبا کا کردار ادا کیا اور بہترین سوپ اداکارہ کے لیے ہم ایوارڈ کی نامزدگی حاصل کی۔ وہ 'سہیلیوں'، 'بے خودی'، 'بساطِ دل'، 'بھروسہ پیار تیرا' اور 'رازِ الفت' میں بھی جلوہ گر ہوئیں۔ 'کاسہِ دل' (2020 سے 2021) میں انہوں نے شیرین کا کردار نبھایا۔
ان کا آخری ڈرامہ 'مہلت' 2021 میں نشر ہوا، جس میں خان نے نویرا کا کردار ادا کیا تھا، جو سمیع خان کے کردار داور کی دوسری بیوی تھی۔ کینزا ہاشمی نے داور کی پہلی بیوی ماہام کا کردار ادا کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں کبھی پھر سے اسکرین پر دیکھ پائیں گے؟