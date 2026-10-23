درِفشاں سلیم نے اپنے نئے فوٹو شوٹ سے چھا گئیں، پیچی ساڑھی میں لگیں بالکل دیسی حسینہ!
پاکستانی ٹی وی کی مشہور اداکارہ درِفشاں سلیم اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے فیشن چوائسز کی وجہ سے بھی کافی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ خاص طور پر جب بات ہو روایتی انداز کی، تو درِفشاں کا اپنا ہی ایک الگ اسٹائل ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک نئی فوٹو شوٹ کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے، اور سچ پوچھیں تو ہمارا دل بھی جیت لیا ہے۔
اس فوٹو شوٹ میں درِفشاں ایک خوبصورت پیچ ٹونڈ ساڑھی میں نظر آ رہی ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے کمال کی جیولری اور بہت ہی نفیس میک اپ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ دلفریب اور دلکش لُک دیکھ کر فینز اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہے اور ہر کوئی ان کی اس خوبصورت سٹائل اور لازوال حسن کی تعریف کر رہا ہے۔
گلابی ساڑھی میں دلکش انداز
اس فوٹو شوٹ کے لیے درِفشاں سلیم نے 'اوماروز کوٹیور' کا خاص ڈیزائن کردہ لباس زیب تن کیا ہے۔ یہ پیچ اور بلش پنک ساڑھی نفیس کڑھائی سے سجی ہوئی ہے، جو اس کو ایک خاص ٹچ دے رہی ہے۔ ساڑھی کا یہ نرم رنگ اس کو ایک رومانوی تاثر دیتا ہے، اور اس کی روایتی ڈریپنگ ساڑھی کے لازوال حسن کو مزید نمایاں کر رہی ہے۔ یہ ایسا لُک ہے جسے دیکھ کر واقعی ایک دیسی حسینہ کا خیال آتا ہے۔
ڈیزائن اور جیولری کی شان
اپنے اس لُک کو مکمل کرنے کے لیے، درِفشاں نے 'شیرزاد جیولری' کی اسٹیٹمنٹ جیولری پہنی ہے۔ ایک بھاری اور شاہانہ چوکَر کے ساتھ میچنگ کے لوازمات نے اس پیسٹل ساڑھی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ کڑھائی اور لگژری جیولری کا یہ امتزاج ایسا ہے کہ اس نے لباس کی نفاست کو بھی برقرار رکھا اور لُک کو اوور ڈن بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ توازن دیکھ کر تو ہم بھی حیران رہ گئے!
درِفشاں نے اپنا میک اپ بھی کافی سادہ اور فریش رکھا۔ دِلکش چمکدار جلد، ہلکے گلابی ہونٹ اور خوبصورت بالوں کا اسٹائل، پیچ ساڑھی کے ساتھ لاجواب لگ رہا تھا۔ ان کا یہ انداز روایتی چمک دمک اور جدید سادگی کا حسین سنگم ہے، جس سے ساڑھی اور جیولری کی خوبصورتی مزید ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔
سوشل میڈیا پر مداحوں کا ردعمل
درِفشاں نے جب یہ تصاویر کیپشن "Saree glory" کے ساتھ شیئر کیں تو سوشل میڈیا پر فینز اور انٹرٹینمنٹ پیجز نے فوراً ہی اس پر توجہ دی۔ فینز ان کے اس لُک کی تعریف میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کو تیار تھے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے ان کے خوبصورت انداز کی تعریف کی، اور فیشن پیجز نے بھی ان کی اس پیچ ساڑھی کو پہننے کے انداز کو خوب سراہا۔ ایک فین نے تو یہاں تک لکھ دیا، "اگر محبت کوئی انسان ہوتی۔" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فوٹو شوٹ کا کتنا رومانوی اور دلفریب اثر ہوا۔ کچھ اور فینز نے تو انہیں "ساڑھی کوئین" کا لقب بھی دے ڈالا، جو ان کی روایتی لباس کو اعتماد اور نفاست سے پہننے کی صلاحیت کی تعریف ہے۔
درِفشاں کی اس سٹائلنگ کو اس کے توازن کی وجہ سے بھی بہت سراہا گیا۔ ہیوی چوکَر نے ایک شاہانہ ٹچ دیا، جبکہ ہلکے میک اپ نے مجموعی انداز کو دلکش اور زیادہ ڈرامائی ہونے سے بچا لیا۔ فینز نے خاص طور پر اس بات کی تعریف کی کہ پیچ کلر ان پر کتنا بھلا لگ رہا ہے اور تصاویر کے رومانوی احساس کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ان کا یہ فوٹو شوٹ واقعی شادیوں، تہواروں اور رسمی تقریبات کے لیے ایک خوبصورت انسپریشن ہے۔ کیا خیال ہے، آپ بھی ٹرائی کریں گی؟