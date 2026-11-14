مین آف دی ایئر پارٹی: بڑی لیپلز، بڑا سٹائل
مین آف دی ایئر پارٹی کے ریڈ کارپٹ پر بڑی لیپلز نمایاں رہیں۔ اینڈریو گیرفیلڈ وہاں تھے — بال ہلکے سے چھوٹے، اور سینے پر دو موٹی، بھاری لیپلز۔ سوٹ سیول رو کے ایڈورڈ سیکسٹن کا تھا، اور وہ اس پارٹی کے تین میزبانوں میں سے ایک تھے۔ باقی دو میٹ ڈیمن اور کرس راک، یعنی وہی تینوں جو مین آف دی ایئر کے اس سال کے کور پر بھی ہیں۔ پارٹی شاٹو مارمونٹ میں ہوئی۔ ان لیپلز نے گیرفیلڈ کو بالکل ویسا ہی لگایا جیسے وہ ہیں — ہالی وڈ کا پاور ہاؤس۔
لیپلز کی لڑائی
گیرفیلڈ کے آرٹیفیشل کے ساتھی یورا بوریسوف بھی موٹی، اونی لیپلز میں نظر آئے — ڈیور کا کمال۔
بیلماونٹ کامیلی، اس سال کے بریک آؤٹس میں سے ایک، ہاکی ڈرامے آف کیمپس میں رومانٹک لیڈ کا کردار ادا کر کے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ سکیٹس اور حفاظتی سامان کے بغیر بھی، ان کے ویوین ویسٹ ووڈ سوٹ کی پن اسٹرائپس اور لیپلز اتنی بھرپور تھیں کہ سینے سے باہر نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔
ایک اور بریک آؤٹ، ایف ایکس کے ڈرامے ایڈلٹس کے اوون تھیلے، نے چکنے ہکوری براؤن والینٹینو بلیزر کے ساتھ حاضری لگوائی۔
والینٹینو کا ستر کی دہائی والا مزاج
والینٹینو میں 2024 میں ایلیسانڈرو میکیلے کے کریئیٹو ڈائریکٹر بننے کے بعد سے اطالوی برانڈ ستر کی دہائی کے ایک خاص ٹھاٹھ پر چل رہا ہے، اور سومبر اور الیگزینڈر سکاشگارڈ جیسے نئے چہرے گھر کے ان کپڑوں کو زندہ کر رہے ہیں۔
تھیلے نے اپنے آؤٹ فٹ کا مرکز ہی ڈبل بریسٹڈ جیکٹ کو بنایا، جسے ہائی نیک ناٹڈ ٹاپ اور سیدھی ٹانگ والی کالی پتلون کے ساتھ پہنا۔
اصل بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اچھے سوٹ اور زبردست سوٹ کے درمیان فرق صرف بڑی، نمایاں لیپلز ہوتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں — آپ اپنے کاندھوں پر اتنی بڑی لیپل لگانے کی ہمت کریں گے؟