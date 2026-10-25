ماورہ حسین کے گھر رونقیں، "شیر دل" ازمر حسین کمال کی آمد!
پاکستان کی جانی مانی اداکارہ ماورہ حسین نے حال ہی میں اپنے پہلے بچے کی پیدائش کا اعلان کر کے مداحوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ ماورہ، جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز اے آر وائی میوزک کی وی جے کے طور پر کیا اور پھر ڈرامہ 'کھچڑی سالسا' سے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا، انہیں بالی ووڈ فلم 'صنم تیری قسم' سے خاص پہچان ملی۔ اس کے بعد انہوں نے 'آہستہ آہستہ'، 'سمی'، 'سبات' اور 'نیم' جیسے کئی کامیاب پاکستانی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اب وہ اپنی زندگی کے ایک نئے اور حسین باب، ماں بننے کا سفر شروع کر چکی ہیں۔ ان کی شادی امیر گیلانی سے ہوئی تھی اور شادی کے ایک سال بعد ہی ان کے گھر بیٹے کی صورت میں ننھی پریشانیاں اور ڈھیر ساری خوشیاں آ گئی ہیں۔ بھئی! ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیلیب کپلز کی ریس میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئے ہیں!
نھے شہزادے ازمر کمال کا شاندار استقبال
ماورہ حسین اور امیر گیلانی کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے سید ازمر حسین کمال رکھا ہے۔ یہ خبر انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کی، جہاں انہوں نے ہسپتال سے ایک خصوصی ویڈیو پوسٹ کی۔ اس ویڈیو میں نوزائیدہ بچے کی پہلی جھلک دکھائی گئی اور سب سے دل چھو لینے والا منظر امیر گیلانی کا اپنے بیٹے کے کان میں اذان دیتے ہوئے تھا۔ یہ مسلمانوں کی روایت کا حصہ ہے۔ بچے کے نام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ماورہ نے بتایا کہ ازمر کا مطلب "شیر" ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو "جنگل کا بادشاہ، ہمارا فخر اور ہمارا سب سے قیمتی خزانہ" قرار دیا۔ ان کے الفاظ سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنی خوش اور اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، ماورہ کے فینز نے کمنٹس سیکشن میں مبارکبادوں کی بھرمار کر دی۔
نکاح اور شادی کی تصاویر
ذرائع کے مطابق امیر اور ماورہ کا نکاح 25 فروری 2026 کو ہوا تھا، جبکہ ماورہ نے نکاح کی تصاویر 5 فروری 2025 کو شیئر کی تھیں اور مداحوں کو سرپرائز دیا تھا۔ شادی سے پہلے دونوں کئی پاکستانی ڈراموں میں ساتھ کام کر چکے تھے اور انہیں ٹی وی کا سب سے پسندیدہ جوڑا کہا جاتا تھا۔ دونوں کئی سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان تصاویر میں ماورہ نے پاستل منٹ بلیو رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس میں جامنی اور سرخ رنگ کے کلیوں کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ان کے چولی کا ڈیزائن بھی منفرد تھا اور دوپٹہ سر پر لپٹا ہوا تھا جو ان کے دلہن والے انداز کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ سچ کہیں تو اس لہنگے میں ماورہ بالکل پریوں کی دنیا سے اتری ہوئی لگ رہی تھیں۔
لوازمات کے لیے، انہوں نے ایک نازک نیک پیس، میچنگ بالیاں، پاسا، اور مانگ ٹیکا کا انتخاب کیا تھا جس نے ان کے دلہن کے لُک کو مکمل کیا۔ ان کی مہندی بھی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جو ان کے ہاتھوں میں سجی تھی۔ دوسری جانب، دولہا امیر گیلانی نے زیتونی سبز رنگ کا کرتا، پٹھانی شلوار اور ایک خوبصورت دوشالہ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ اپنے روایتی مگر ہینڈسم انداز میں نظر آ رہے تھے۔ ماورہ نے ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے ایک دل چھو لینے والا نوٹ بھی لکھا تھا: And in the middle of chaos… I found you. BISMILLAH 5.2.25. یہ الفاظ ان کی محبت کی گہرائی اور رب کے شکرانے کی عکاسی کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ سلیبس کی شادیاں اتنی رومانٹک نہیں ہوتیں؟ یہ تو واقعی عشق کی ایک خوبصورت داستان لگ رہی ہے!
ماورہ حسین جو پہلے حسین کے نام سے جانی جاتی تھیں، انہوں نے ساتویں جماعت میں ہی اپنے نام کی سپیلنگ کو منفرد بنانے کے لیے اسے Hocane میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی آف لندن سے قانون کی ڈگری بھی رکھتی ہیں۔