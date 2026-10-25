بلال عباس خان کا بہن کو سالگرہ کی مبارکباد: 'سب سے خوبصورت روح'
پاکستانی اداکار بلال عباس خان نے اپنی بہن کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے، جس میں انہوں نے اپنی بہن کو 'سب سے خوبصورت روح' قرار دیا اور کہا کہ وہ انہیں اپنی زندگی میں پاکر شکر گزار ہیں۔
بلال عباس خان نے یہ پیغام اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا، جس سے ان کے فالوورز کو ان کی نجی زندگی کی جھلک دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے لکھا، 'سالگرہ مبارک ہو سب سے خوبصورت روح کو۔ تمہیں اپنی بہن پاکر شکر گزار ہوں۔ لو یو۔'
اس اسٹوری میں ان کی بہن کی ایک خوبصورت تصویر بھی شامل تھی، جس میں وہ ایک نفیس سفید اور گولڈ رنگ کا روایتی لباس پہنے ہوئے تھیں، ساتھ ہی اس سے میچنگ جیولری بھی تھی۔ پوسٹ میں گہرے سرخ گلابوں کا ایک بڑا گلدستہ بھی تھا، جو کالے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا، جس نے پوسٹ کو اور بھی خاص بنا دیا۔
ساتھ ہی @remsfloristamna کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی ٹیگ کیا گیا تھا، حالانکہ صرف پوسٹ سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ گلدستہ انہوں نے ہی تیار کیا تھا یا بطور تحفہ دیا تھا۔ عام طور پر بلال عباس خان اپنی ذاتی زندگی کو لائم لائٹ سے دور رکھتے ہیں، اس لیے ان کا یہ پیغام ان کی ذاتی زندگی کی ایک پرسکون جھلک تھا۔