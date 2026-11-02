امتیاز علی کی فلم "سائیڈ ہیروز" کا پہلا لُک آ گیا، ریلیز ڈیٹ بھی بتادی!
امتیاز علی اور مہاویر جین کی نئی فلم "سائیڈ ہیروز" کا پہلا لُک سامنے آ گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی ریلیز ڈیٹ بھی بتا دی گئی ہے۔ یہ ایک یوتھ فل انٹرٹینر ہوگی جس میں دوستوں کی کہانیاں ہوں گی۔
فلم کی ڈائریکشن سنجے تریپاٹھی دے رہے ہیں، جبکہ اہم کرداروں میں اپارشکتی کھرانا، ورون شرما اور ابھیشیک بنرجی شامل ہیں۔ سامنے آنے والے پوسٹر میں یہ تینوں ایک چھت پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور سامنے اپنے چھوٹے سے شہر کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔
سدھارتھ سین اور پنکج ماٹا نے یہ کہانی لکھی ہے، جسے دوستی، یادوں اور خوشی کو دوبارہ پانے کا ایک دل چھو لینے والا خراج تحسین کہا جا رہا ہے۔ کہانی تین بچپن کے دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو سالوں بعد ایک ری یونین میں ملتے ہیں اور خوشی کا اصل مطلب دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ فلم خوابوں، محبت، یادوں اور زندگی کے موضوعات کو مزاح اور جذبات کے ساتھ کھوجتی ہے۔
"سائیڈ ہیروز" کو 1 اگست 2027 کو فرینڈشپ ڈے پر ریلیز کرنے کی tentative تاریخ دی گئی ہے۔ یہ فلم لایکا پروڈکشنز اور مہاویر جین فلمز نے ونڈو سیٹ کے اشتراک سے پیش کی ہے، اور امتیاز علی، مہاویر جین، مرغدیپ سنگھ لامبا اور ریان شاہ اسے بیک کر رہے ہیں۔
مہاویر جین اور مرغدیپ سنگھ لامبا نے پہلے ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ انہیں ری یونین میں زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے والے تین دوستوں کی کہانی پسند آئی، جو مزاح اور جذبات کے ساتھ سنائی گئی ہے۔ اس فلم کی پرائمری کاسٹ اور عملے کے بارے میں مزید تفصیلات کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔
امتیاز علی نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے فہد فاضل کے ساتھ بننے والی اپنی فلم کو روک دیا ہے۔ مگر وہ مستقبل میں فہد کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ سنجے تریپاٹھی اس سے پہلے 2024 کی فلم "بینی اینڈ فیملی" بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں۔ سدھارتھ اور پنکج نے اس سے پہلے جھانوی کپور کی 2022 کی فلم "گڈ لک جیری" میں بھی ساتھ کام کیا تھا۔
اتنی لمبی کہانی سنانے کے بعد، 2027 تک کون انتظار کرے گا؟