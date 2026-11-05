بشریٰ انصاری کا باپوں کو پیغام: بچوں کو خرچے کے ساتھ وقت بھی چاہیے
پاکستانی اداکارہ بشریٰ انصاری نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس کا موضوع باپ اور بچوں کا رشتہ ہے۔ پوسٹ میں یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ جو باپ بچوں کی زندگی میں موجود نہیں رہتے، اُن کا یہ رویہ بچوں پر دیر تک اثر چھوڑتا ہے۔
ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بشریٰ انصاری نے کیپشن میں لکھا: For those fathers who abandoned their kids!!
ویڈیو میں بات کرنے والا شخص کہتا ہے کہ باپ کی طرف سے سب سے برا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کو نظر انداز کرے، اُنہیں چھوڑ دے، یا اُنہیں یہ احساس دلا دے کہ وہ اہم نہیں۔ اُس کی بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو باپ کی مکمل توجہ اور ذاتی وقت چاہیے — اکیلے میں ہونے والی بات چیت ہی اُنہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اُس کے لیے قیمتی ہیں۔
پوسٹ میں یہ نکتہ بھی اُٹھایا گیا ہے کہ گھر کا خرچ اٹھا دینا ہی باپ ہونا نہیں ہے۔ بچوں کو پیار، توجہ، رہنمائی اور مسلسل شامل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے — چاہے وہ روزمرہ کی چھوٹی باتیں ہوں یا ساتھ گزارا گیا اچھا وقت۔
ہمارے خیال میں اِس ویڈیو کی اصل بات یہی ہے: اس ویڈیو کا زور یہ ہے کہ بچوں کو باپ کی توجہ اور وقت چاہیے۔
اب آپ بتائیں — آپ کے گھر میں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نکلا کرتا تھا، یا صرف فیس اور جیب خرچ؟