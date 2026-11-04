بلیو آئیوی، بیونسے اور ٹینا نولز: تین نسلوں کا نایاب فوٹو
گزشتہ ماہ کے آخر میں جے زیڈ نے اپنے "Jay-Z 30" ٹور کے آخری شوز انگل ووڈ، کیلیفورنیا کے SoFi اسٹیڈیم میں کیے۔ بیک ٹو بیک کنسرٹس میں بیونسے ان کے ساتھ موجود تھیں۔
اور اسٹیج کے نیچے صرف بیونسے ہی نہیں تھیں۔ بیونسے کی اسٹائلسٹ ٹائی ہنٹر نے جو تصاویر شیئر کیں، ان میں ڈیسٹنیز چائلڈ کی سابق ممبران کیلی رولینڈ اور مشیل ولیمز بھی نظر آئیں۔ بیونسے اور جے زیڈ کی بڑی بیٹی بلیو آئیوی بھی وہاں تھیں، اور بیونسے کی والدہ ٹینا نولز بھی شوز دیکھنے آئیں۔
مگر اصل چیز تین نسلوں کا وہ نایاب فوٹو تھا جو بیونسے نے اپنی والدہ اور بڑی بیٹی کے ساتھ بنوایا — ایک فریم، تین انداز، اور تینوں نے اپنا اپنا اسٹائل دکھایا۔
بیونسے نے LaPointe کے Spring/Summer 2027 ریڈی ٹو ویئر سے آئیوری رنگ کا سیٹ پہنا: شیئر ریپ ٹاپ، اس کے اوپر کراپڈ جیکٹ اور میچنگ شارٹس، اور جیکٹ و شارٹس دونوں پر چاندی کے نگ جڑے ہوئے۔
بلیو آئیوی کا انداز اسٹریٹ والا تھا: دھاری دار بیس بال ٹاپ جو کٹ آف جین شارٹس میں ٹک تھا، اس کے ساتھ Timberland بوٹس، فریم لیس سن گلاسز اور کالا بندانا۔
ٹینا نولز نے ٹارٹن آف دی شولڈر بلاؤز، کالی چمڑے کی پتلون اور نوکیلے کالے ہیلز چنے، اور ایکسسریز میں سونے کے کنگنوں کے ڈھیر لگا لیے۔
تینوں اس سے قبل اکتوبر میں ایک ساتھ دیکھی گئی تھیں، جب بیونسے نے ہیوسٹن، ٹیکساس میں نئے Knowles-Rowland House کے افتتاح کا جشن منایا۔ وہ اسٹیج پر اپنی والدہ کے ساتھ تھیں اور ربن کاٹنے کے لیے بلیو آئیوی اور اپنی چھوٹی بیٹی رومی کو بلایا۔
اب تینوں پھر ایک فریم میں ہیں، اور یہ فوٹو اپنے آپ میں ایک اسٹائل گائیڈ ہے۔ ہمارا ووٹ بلیو آئیوی کو جاتا ہے — بندانا اور بوٹس والا لُک بغیر کسی ایڈیٹر کے کام کر گیا۔ آپ کس کا انداز اپنائیں گے؟