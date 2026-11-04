پاکستانی سنیما کو سپورٹ نہیں، تفریح چاہیے: زارا نور عباس
پاکستانی اداکارہ زارا نور عباس کا کہنا ہے کہ فلم سازوں کو سامعین کی سپورٹ قومی وفاداری کے بھروسے پر نہیں، اچھی تفریح دے کر جیتنی ہو گی۔ اُن کے مطابق لوگوں کو پاکستانی سنیما سپورٹ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ چاہیے۔
"پاکستانی سنیما کو سپورٹ کرنا ایک بہت پرانا جملہ ہے۔ اگر لوگ پاکستانی سنیما کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اُن کے پاس اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ لوگ تفریح چاہتے ہیں،" اُنہوں نے آنے والی فلم شیروز پر بات کرتے ہوئے کہا۔
زارا نور عباس نے زور دیا کہ کامیاب فرنچائزز اور یاد رہ جانے والے کردار بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مقامی فلموں پر سامعین کا اعتماد بنے۔ "ہمیں وہ فرنچائزز بنانے ہیں اور سامعین میں اعتماد پیدا کرنا ہے کہ اگر وہ ٹکٹ پر 1,500 یا 2,000 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اُنہیں بدلے میں کچھ مزے دار ملے گا،" اُنہوں نے کہا۔
شیروز میں سائرہ کا کردار
شیروز ایک اینتھولوجی فلم ہے جس میں خواتین کے گرد گھومتی تین کہانیاں ہیں۔ اس میں زارا نور عباس سائرہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو بومب ڈسپوزل یونٹ کی افسر ہیں اور مردوں کے غلبے والے کام کے ماحول میں صنفی امتیاز کا سامنا کرتی ہیں۔
اُن کے مطابق اس کردار کی سب سے بڑی آزمائش پولیس کی تکنیکی اصطلاحات تھیں۔ اُنہیں یہ پیچیدہ مکالمے فطری انداز میں اور تیزی سے ادا کرنے پڑے۔
یہ فلم زارا نور عباس کی تقریباً سات سال بعد سنیما میں واپسی ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں اُن کی فلمیں چھلاوا اور پری ہٹ لَو نمائش میں آئی تھیں۔