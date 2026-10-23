عائشہ جہانزیب کا بڑا انکشاف: طلاق کے بعد نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے
پاکستان کی معروف ٹی وی ہوسٹ اور اداکارہ عائشہ جہانزیب نے حال ہی میں نادیہ خان اور زوہیب حسن کے شو 'رائز اینڈ شائن' میں اپنے کیریئر کے بارے میں ایک تلخ حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی میں آنے والے تنازعے کے بعد اپنے کام سے ہاتھ دھونا پڑا۔
کچھ سال پہلے، عائشہ جہانزیب ایک گھریلو تشدد کے واقعے کے بعد اپنی طلاق کے باعث سوشل میڈیا پر سرخیوں میں تھیں۔ اب انہوں نے کھل کر اس صورتحال پر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے بعد انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ عائشہ جہانزیب نے اپنے کیریئر کا آغاز آفتاب اقبال کے مقبول شو 'خبرناک' سے کیا اور 'اے پلس' کے 'چاکلیٹ ٹائمز' کی میزبانی بھی کی۔
عائشہ جہانزیب نے کہا، "بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب میں نے اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھا تو مجھے اس کی سب سے بڑی قیمت چکانی پڑی۔" انہوں نے بتایا کہ ان کی نوکری چلی گئی اور تب سے وہ وقفے وقفے سے پراجیکٹس کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں لوگ خاتون کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلق میں غلط رہی ہوں گی۔
ان کا کہنا تھا کہ اکیلی ہو جانے والی خاتون کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور چینلز ایسے میں ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ، عائشہ نے 'ایکسپریس' پر ایک اچھا شو کیا ہے اور پی ٹی وی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور ان کے مطابق بہت کچھ اچھا آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ابھی تک کچھ سائن نہیں کیا ہے اور وہ اپنی وزن میں کمی اور کمر کے مسائل سے صحت یابی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔