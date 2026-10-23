عمران عباس شوبز کو 'چھوڑنے' کی افواہوں پر بول پڑے!
سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوئیں کہ ہمارے پیارے اداکار عمران عباس نے شاید شوبز کو خیرباد کہہ دیا ہے۔
مگر گھبرائیں نہیں! عمران عباس نے خود میدان میں آ کر ان افواہوں کی خوب خبر لی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک بیان جاری کیا اور اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لکھا، ”بس ابھی سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ میں نے شوبز چھوڑ دیا ہے۔“ بھئی، افواہیں بھی کمال ہوتی ہیں!
انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ خبریں بالکل جھوٹی ہیں اور ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا کہانی ہے؟ عمران عباس کے مطابق، وہ پچھلے دو سالوں سے اپنے کاروبار اور فلاحی کاموں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کئی ٹی وی اور فلم آفرز کو ٹھکرا دیا، جن میں حکومتی فلم فنڈز سے چلنے والے پراجیکٹس بھی شامل تھے۔
اداکار نے وضاحت دی کہ یہ ان کی بدلتی ہوئی ترجیحات کا نتیجہ تھا، نہ کہ شوبز سے مکمل کنارہ کشی کا۔ تو پریشان نہ ہوں، عمران عباس کہیں نہیں جا رہے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ صحیح موقع ملنے پر وہ اداکاری جاری رکھیں گے۔ ”شوبز سے میرا تعلق برقرار ہے، لیکن میری ترجیحات بدل گئی ہیں،“ انہوں نے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تبھی ٹی وی اور سینما میں کام کریں گے جب کسی پراجیکٹ میں کوئی جاندار کہانی، مقصد اور تخلیقی گہرائی ہوگی جس پر وہ یقین کر سکیں۔
تو جو فینز انہیں دوبارہ اسکرین پر دیکھنے کے منتظر ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ بس انہیں اب ایسی کہانی کا انتظار ہے جو ان کی بدلتی ہوئی ترجیحات سے میچ کرے۔ کیا آپ بھی ان کے اگلے پروجیکٹ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟