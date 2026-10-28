عمار خان بول پڑیں: زرینہ غصہ بھی کرے گی، 'نو' بھی کہے گی!
ڈرامہ 'مٹی دے باوے' میں زرینہ کا کردار ادا کرنے والی عمار خان نے اب اس کردار پر ہونے والی تنقید پر انسٹاگرام اسٹوری میں جواب دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کچھ ناظرین ایک عورت کو غصے کا اظہار کرتے اور حدیں مقرر کرتے ہوئے قبول کیوں نہیں کر پاتے۔
اس پوری بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک ڈیجیٹل لائف اسٹائل میگزین کلچ اٹ نے ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں پوچھا گیا تھا کہ سامعین بالا کے دکھ کو تو سمجھتے ہیں، مگر زرینہ کے لیے ہمدردی کیوں نہیں دکھاتے، جس کی زندگی بالکل بکھر گئی ہے۔
عمار نے یہ پوسٹ ری شیئر کرتے ہوئے لکھا، ”ارے مجھے تو لگا تھا کہ آپ کا پورا ٹوئٹر، ٹک ٹاک اور انسٹا زرینہ کے حق میں ہے۔“ انہوں نے آگے کہا کہ صرف چند لوگ ہی اس کردار پر تنقید کر رہے ہیں، اور انہیں ”رجعت پسند“ قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ عورت نہ تو 'نو' کہہ سکتی ہے اور نہ ہی آزادانہ طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے۔
عمار کے خیال میں یہ تنقید آج کے معاشرے میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ردعمل کو زیادہ وسیع نہیں سمجھتیں، بلکہ اس تنقید کے پیچھے کی سوچ کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں۔
زرینہ کے کردار نے اس بات پر بحث چھیڑ دی ہے کہ جب خواتین کردار غصے کا اظہار کرتے ہیں، توقعات کو رد کرتے ہیں یا مشکل حالات میں جذباتی ردعمل دکھاتے ہیں، تو انہیں کیسے جانچا جاتا ہے۔ یہ بحث یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا سامعین خواتین کی جدوجہد کو اتنی ہی ہمدردی سے دیکھتے ہیں جتنا مرد کرداروں کی جدوجہد کو؟