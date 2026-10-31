عدنان صدیقی نے "بادشاہ سلامت" کے انداز میں سالگرہ منائی، "تماشا" کنٹیسٹنٹس بھی ساتھ!
معروف اداکار اور پروڈیوسر عدنان صدیقی نے اپنی سالگرہ بڑے ہی منفرد اور شاہانہ انداز میں منائی، جہاں "تماشا" سیزن 5 کے شرکاء نے بھی حصہ لیا۔ یہ جشن "بادشاہ سلامت" سٹائل میں ہوا، جس میں لائلہ نے وہ دستخطی "بادشاہ سلامت" والا لمحہ دوبارہ بنایا جب عدنان کیک کاٹ رہے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر ڈاکٹر زی خان، اعجاز اسلم اور دیگر "تماشا" کنٹیسٹنٹس موجود تھے۔
ڈاکٹر زی خان نے اپنی انسٹاگرام ہینڈل پر اس جشن کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ یہ عدنان صدیقی کی خوبصورت رہائش گاہ پر "بادشاہ سلامت" کے تمام دوستوں کے ساتھ ایک شاندار وقت تھا۔ دوسری طرف، لائلہ نے بھی اپنے انسٹاگرام پر ویڈیو پوسٹ کی۔
اس سے پہلے، عدنان صدیقی نے خود کو سالگرہ کی مبارکباد دی تھی اور ایک مزاحیہ پوسٹ میں اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے چاندی کا تاج پہن رکھا تھا۔ ان کے اس پوسٹ پر کمنٹس کی بھر مار ہو گئی، جس میں ان کے قریبی دوستوں اور ساتھیوں نے بھی "بادشاہ سلامت" کے لیے دعائیں بھیجیں۔ اعجاز اسلم نے انہیں چھیڑتے ہوئے مبارکباد دی، جبکہ شازیہ وجاہت نے بھی مبارکباد دی۔
عدنان صدیقی، جو 2022 سے اے آر وائی ڈیجیٹل کے شو "تماشا" کی میزبانی کر رہے ہیں، نے 10 اکتوبر 2026 کو سیزن 5 ختم کیا تھا۔ اپنے الوداعی پوسٹ میں انہوں نے سیزن 6 کا بھی اشارہ دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا "تماشا" کتنا تھڑاکے دار ہوتا ہے، لیکن اس سالگرہ نے تو سب کو ہنسی کا سامان فراہم کر دیا۔