ڈرامہ "در نجات" اور بالی وڈ کا Love Triangle: انٹرنیٹ پہ دھمال!
سوشل میڈیا پر آج کل پاکستانی ڈرامہ "درِ نجات" کے چرچے عام ہیں، خاص کر اس کے آن اسکرین لو ٹرائی اینگل کو لے کر۔ نیٹیزنز نے ڈرامے کی کہانی کو بالی وڈ کے سپراسٹار سلمان خان، ایشوریا رائے بچن اور ابھیشیک بچن کے ماضی کے تعلقات سے ملانا شروع کر دیا ہے، اور یہ موازنہ کافی ہنسی مذاق کا باعث بن رہا ہے۔ اب ہر طرف یہی "درِ نجات" ورسز بالی وڈ لو ٹرائی اینگل کی بحث چھڑی ہوئی ہے!
یہ مزاحیہ ٹرینڈ فینز کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور فینز مذاق میں ڈرامے کے کرداروں کو ان تینوں بالی وڈ ستاروں کے رولز میں رکھ رہے ہیں۔ ایک فین ایڈٹ شدہ پوسٹر میں سلمان خان کو شہیر یار منور کی اصل پروموشنل تصویر کے ساتھ دکھایا گیا، جو انٹرنیٹ پر دھمال مچا رہا ہے۔ ہے نا کمال؟
یاد رہے، سلمان خان اور ایشوریا رائے بچن ایک وقت میں بالی وڈ کے سب سے زیادہ زیر بحث کپلز میں سے تھے، اور ان کے رشتے نے بہت میڈیا کی توجہ حاصل کی تھی، پھر ان کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ یہ سب کو معلوم ہے۔
اِدھر، "درِ نجات" اپنی دل چسپ کہانی، بہترین کرداروں اور جذباتی ٹوئسٹس کی وجہ سے شائقین میں بے حد مقبول ہو رہا ہے اور اس کی مقبولیت تو بس بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بالی وڈ سے موازنہ، پتا نہیں ڈرامے کے میکرز کو کتنا پسند آ رہا ہو گا؟ کیا خیال ہے، یہ ٹرینڈ ڈرامے کے لیے فائدہ مند ہے یا بس ایک اور انٹرنیٹ میم؟