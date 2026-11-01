کومل عزیز خان نے شوبز کو کہا 'پرمننٹ الوداع' – فینز کو پانچ سال بعد پتہ چلا!
پاکستانی ٹیلی ویژن کی جانی مانی اداکارہ کومل عزیز خان نے آخر کار ان سب سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے کہاں غائب تھیں۔ جمعے 23 اکتوبر 2026 کو انہوں نے اپنے انسٹاگرام فالوورز کے ساتھ ایک آفیشل بیان شیئر کیا، جس میں انہوں نے شوبز سے مستقل طور پر کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ ٹوسٹ یہ ہے کہ وہ تو پچھلے پانچ سال سے چپ چاپ اس انڈسٹری کو 'ٹنٹنا' کر چکی تھیں۔
جب کومل عزیز خان لائٹ، کیمرہ، ایکشن سے دور تھیں، تو وہ کیا کر رہی تھیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا سارا فوکس اپنے کاروبار کو بنانے اور مالی طور پر خود مختار ہونے پر تھا۔ انہوں نے لکھا کہ انہیں یہ دیکھنے کے لیے وقت درکار تھا کہ آیا وہ ایک کامیاب کاروبار بنا سکتی ہیں اور ایک ایسی دنیا سے دور رہنے کی طاقت پا سکتی ہیں جو کبھی ان کی زندگی کا بڑا حصہ تھی۔
لیکن یہ پانچ سال صرف بزنس ڈیویلپمنٹ تک محدود نہیں تھے۔ اداکارہ نے اسے اپنی ذات کا سفر بتایا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پانچ سال زخم بھرنے اور خود سے محبت کا ایک گہرا ذاتی سفر رہے، اور انہیں روشنیوں سے دور ہو کر اپنے اندر جھانکنا پڑا۔
فینز کو اس خبر کے لیے پانچ سال انتظار کیوں کروایا گیا؟ کومل نے کہا کہ انہوں نے تب تک انتظار کیا جب تک وہ واقعی خوشحال نہ ہو گئیں، تاکہ وہ اپنے فینز کو وہ اختتام دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی پر بھی بات کی کہ فی الحال شادی نہیں کی، لیکن انہیں یقین ہے کہ جب ہونا ہوگا تب ہو جائے گا۔ انہوں نے فینز سے دعاؤں کی بھی اپیل کی ہے تاکہ ان کے کاروبار میں نصیب اور برکت ہو۔
ویسے، یہ اعلان کتنا بھی حیران کن کیوں نہ لگے، اشارے تو پہلے سے ہی مل رہے تھے۔ جون 2021 میں ایک سوال و جواب کے سیشن کے دوران، کومل نے کہا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے پاکستانی اداکاروں میں اتنا انسپائرنگ کیا ہے، اور انڈسٹری کی اوپری سطح پر سوال اٹھایا تھا۔ یہ ان کی انڈسٹری سے بے دلی کا اشارہ تھا۔ ان کا آخری ڈراما 'مہلت' 2021 میں آیا تھا۔