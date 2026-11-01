نادیہ افغان کے سسرال والے ایلین؟ اداکارہ نے 'دارِ نجات' کی نیکی کا راز کھولا!
پاکستانی اداکارہ نادیہ افغان نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک دھماکے دار پوسٹ میں بتایا کہ ڈرامہ 'دارِ نجات' کے کردار ابوبکر اور خوش بخت کی حد سے زیادہ نیکی انہیں پہلے عجیب لگتی تھی، لیکن ان کی اپنی زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔
نادیہ نے انکشاف کیا کہ جب ان کی اپنے شوہر جوڑی سے شادی ہوئی تو سسرال والوں کی محبت اور پیار دیکھ کر انہیں شدید حیرت ہوئی۔ وہ جوڑی سے پوچھتی تھیں کہ ان کے گھر والے آپس میں کبھی کیوں نہیں لڑتے، اور مذاق میں سوچتی تھیں "کیا تمہارے گھر والے ایلین ہیں؟"
لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے سسرال والے، خاص طور پر ان کی ساس، انہیں آج تک ملے سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ نادیہ نے مزید کہا کہ اب وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح پیار کرتی ہیں اور شوہر کے خاندان سے اتنا لاڈ اور پیار پا کر خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہیں۔
نادیہ نے اپنے اس تجربے کو ڈرامے کے کرداروں سے جوڑتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات اصلی زندگی میں بھی اتنے کمال کے اور سچے دل والے لوگ مل جاتے ہیں کہ ان کی نیکی سچ لگتی ہی نہیں، پر وہ ہوتے ہیں۔
تو بھئی، کیا نادیہ افغان جیسی لکی لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں یا ہمیں چاند پر جانا پڑے گا ایسے سسرال کے لیے؟