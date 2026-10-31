یاسر عالم نے 'یامیا' افواہوں کی چھٹی کر دی، لائلا اور زی کو بھی نہیں چھوڑا!
سوشل میڈیا پر چھائے یاسر عالم نے 'یامیا' کی افواہوں کا پول کھول دیا ہے۔ ایک ٹک ٹاک لائیو سیشن میں انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ان کی اور سامیہ حجاب کی جوڑی بنانے والے ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔
لائیو سیشن کے دوران، جب مداحوں نے پکچرز شیئر کیں اور یاسر عالم سے 'یامیا' کے بارے میں قیاس آرائیاں کیں، تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔
لیکن کہانی صرف 'یامیا' پر ختم نہیں ہوئی۔ اسی لائیو سیشن میں بات گھوم پھر کر لائلا اور زی کی طرف بھی آ گئی۔ مداحوں نے تو انہیں شادی کرنے کا مشورہ دے ڈالا، وہ بھی بڑے پیار سے! کمنٹس میں تو دھڑا دھڑ 'لائلا اور زی کو شادی کر لینی چاہیے' اور 'شادی کرلو' کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ ہوتا ہے رئیل فینز کا پیار!
یاد رہے کہ یاسر عالم ایک اداکار اور ماڈل ہیں جبکہ سامیہ حجاب سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں۔ دونوں 'تماشا سیزن 5' میں ایک ساتھ نظر آئے تھے اور وہیں ان کی کیمسٹری نے مداحوں کو 'یامیا' نام کی جوڑی بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر دونوں نے پہلے بھی اسے صرف دوستی کا نام دیا تھا ۔
ویسے یاسر نے پورے سیشن میں فینز سے خوب گپ شپ لگائی، 'شاؤٹ آؤٹ' کی درخواست کرنے والے مداحوں کو تسلیم کیا اور کیمرا آن کرنے کے مطالبوں والے کمنٹس کا جواب دیا۔ اب 'یامیا' کی تو کہانی ختم ہو گئی، لیکن لائلا اور زی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟