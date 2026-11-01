رپورٹر نے میکال ذوالفقار کو 'ابھرتا ستارہ' کہہ دیا، اداکار کا پِتا پڑ گیا!
پاکستان کے معروف اداکار میکال ذوالفقار کی حال ہی میں اپنی آنے والی فلم 'پشمینہ' کی لانچ ایونٹ پر ایک رپورٹر کی تیاری نہ ہونے پر کھل کر خفگی دیکھنے میں آئی۔ تقریب کے دوران ایک رپورٹر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کئی غلطیاں کر ڈالیں۔
رپورٹر نے نہ صرف میکال ذوالفقار کا نام غلط لیا بلکہ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ رپورٹر نے اپنا سوال بھی بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور تو اور، میکال کو 'ابھرتا ستارہ' کہہ کر مخاطب کیا۔ رپورٹر نے پنجاب یونیورسٹی میں فلم پشمینہ کی لانچ پر انہیں ابھرتا ہوا پاکستانی ستارہ کہہ کر متعارف کرایا۔
اس پر میکال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اپنی فلم پشمینہ کی لانچ پر خوش ہیں۔ تقریب کے بعد میکال نے سوشل میڈیا پر اس رپورٹر کے "زیرو ہوم ورک" پر اپنے ردعمل میں لکھا، کہ انہیں یقین نہیں کہ وہ مسکرائے یا نہیں، کیونکہ رپورٹر نے انہیں 'ابھرتا ستارہ' کہا یا جس طرح اس نے ان کا نام لیا۔
سوشل میڈیا صارفین بھی اس رپورٹر کی بغیر تیاری کے ایونٹ پر پہنچنے پر خوب تنقید کر رہے ہیں۔ میکال ذوالفقار جیسے تجربہ کار اور ہٹ ڈراموں کے کامیاب اداکار کو 'ابھرتا ستارہ' کہنا تو ایسے ہی ہے جیسے چاند کو ٹارچ سے دکھایا جائے! کیا اب بھی ہمارے رپورٹرز کو تھوڑا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر یہ 'جو چلتا ہے وہ چلتا ہے' والا سین ہے؟