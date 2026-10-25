ماہرہ خان کی 'ویٹنگ گیم'، بلو رانی کا مزے دار ٹوئسٹ!
ماہرہ خان نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنے فینز کو اپنی 'ویٹنگ گیم' کے بارے میں ایک دلچسپ اور ٹوئسٹ سے بھری اپ ڈیٹ دی ہے۔ یہ اپ ڈیٹ انہوں نے اپنے ڈرامے 'مٹی دے باوے' کی کردار بلو رانی سے بڑی خوبصورتی سے جوڑ دی ہے۔ سوچیں ذرا، کوئی اپنی ذاتی زندگی کے "انتظار" کو اپنے ڈرامے کے کردار کے "انتظار" سے کیسے ملا سکتا ہے؟ ویڈیو میں ماہرہ ایک صوفے پر سفید لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے چہرے پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔
اپنی پوسٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا، "Waiting game" اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دیا، P.S. applies to both me and Billo Rani :)۔ ماہرہ کا اشارہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کی طرف تھا، جہاں وہ ماں بننے والی ہیں، اور دوسری طرف ان کا آن اسکرین کردار بلو رانی بھی کہانی میں ایک مختلف قسم کے انتظار میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ کتنی چالاک اور پیاری بات ہے، کہ ایک ہی کیپشن میں دو دنیاؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا! یہ سٹارز بھی نا، کمال کے ہوتے ہیں۔
ڈرامہ 'مٹی دے باوے' میں تو بلو رانی کی کہانی نے ایسے ایسے موڑ لیے ہیں کہ بس پوچھیں مت۔ استخارے کو اپنے حق میں مثبت اشارہ سمجھنے کے بعد، وہ پیر صاحب کو شادی پر راضی کر لیتی ہے اور پھر بن جاتی ہے 'بڑی سرکار'۔ اب سوچیں، گھر میں اس کی پوزیشن تو بالکل ہی بدل گئی اور ڈرامے کے اندر چلنے والے تنازعات میں بھی ایک نیا، ڈرامائی رخ آگیا ہے۔ بلو کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں بالا اور دوسرے کرداروں کے ارد گرد کی کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب رشتے اور وفاداریاں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں، تو ناظرین تو بس اپنی سیٹوں پر بیٹھے یہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں کہ ان سب تازہ پیشرفتوں کا کہانی پر کیا اثر پڑے گا اور کیا بلو رانی کا یہ انتظار واقعی اسے ہر چیز دلا دے۔
تو اب بات یہ ہے کہ اس 'ویٹنگ گیم' کا انجام کیا ہوتا ہے، اصلی زندگی میں بھی اور ڈرامے کی دنیا میں بھی، یہ تو سب کو ہی جاننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، بلو رانی کا اگلا قدم کیا ہوگا اور ماہرہ کا انتظار کیسے ختم ہوگا؟ کمنٹس میں بتائیں!