دلجیت دوسانجھ کے فینز مایوس! دہلی پولیس نے کونسرٹ پر 'خطرے' کا سگنل دے دیا
دلجیت دوسانجھ کے فینز، ذرا گہری سانس لیں، کیونکہ یہ خبر آپ کو ہضم کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ ہمارا اپنا دلجیت، جس کے گانے ہم انسٹا ریلز پر لگا لگا کر تھکتے نہیں، اس کا دہلی میں ہونے والا بڑا کونسرٹ کینسل ہو گیا ہے!
30 اکتوبر کو جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ہونے والے "Aura India Tour" کونسرٹ کی تیاری تھی، مگر دہلی پولیس نے عین وقت پر اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ "مخصوص خطرے سے متعلق معلومات" اور پورے شہر میں جاری تہواروں کی سکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ مطلب، دلجیت کی پرفارمنس کا سین لگتے لگتے رہ گیا۔
پولیس ذرائع نے بھی تصدیق کی کہ سکیورٹی ضروریات اور شہر بھر میں جاری تعیناتیوں کی وجہ سے انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ سوچیں، جب پولیس کا اتنا بڑا ڈپلوئےمنٹ چل رہا ہو، جیسے اس مہینے کے آغاز سے جاری احتجاج اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی تقریباً 200 کمپنیاں صرف امن و امان کے لیے لگی ہوئی ہوں، تو ظاہر ہے سکیورٹی ان کی پہلی ترجیح ہو گی۔ دلجیت دوسانجھ، جو 2024 میں بھی اسی اسٹیڈیم میں پرفارم کر چکے ہیں، ان کے فینز کو تو خاص طور پر مایوسی ہوئی ہوگی۔
لیکن اب فینز کا کیا قصور؟ اور اب 'سکیورٹی خدشات' کا کہہ کر سب کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ اب جو دلجیت کی دھنوں پر جھومنا چاہتے تھے، وہ کیا کریں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اب اگلا سین کب اور کہاں لگے گا؟