عفت عمر کا کُکو آپا کو خراج تحسین، رشتے، یادوں اور احترام کا پیغام
سوشل میڈیا پر تو سٹارز کی ذاتی زندگی کی جھلکیاں آئے دن نظر آتی رہتی ہیں، لیکن عفت عمر نے حال ہی میں ایک ایسی پوسٹ شیئر کی ہے جس نے سب کے دل چھو لیے ہیں۔ انہوں نے ڈیزائنر کُکو آپا کے لیے اپنے رشتے، یادوں اور احترام کا اظہار کیا ہے۔ اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹائلش فیشن ویڈیو کے ساتھ، عفت نے لکھا، "30 سال الگ۔ رشتہ، یادیں اور احترام۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، کُکو آپا۔"
یہ چھوٹا سا لیکن طاقتور پیغام ان کے گہرے تعلق کی گواہی دے رہا ہے، عفت نے اس پوسٹ کے ذریعے اپنے فینز کو اپنی شخصیت کا وہ پہلو دکھایا ہے جو صرف اداکاری اور ماڈلنگ سے کہیں زیادہ ہے۔
اب ذرا بات ہو جائے ان کی فیشن کی دنیا کی بھی، کیونکہ عفت عمر صرف رشتوں کو ہی نہیں، ریمپ کو بھی خوب نبھاتی ہیں۔ حال ہی میں LAAM فیشن ویک میں مبینہ طور پر انہوں نے ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے لیے بطور شو اسٹاپر ریمپ پر واک کی۔ ان کا میٹالک گولڈ لباس ایسا تھا کہ بندہ بس دیکھتا رہ جائے۔ شاہانہ انداز، اور اس پر ان کی خود اعتمادی، مزہ ہی آ گیا۔
لیکن! یہاں ایک ٹوئسٹ بھی تھا جس نے سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ ریمپ پر ایک مخصوص کیمرہ اینگل ایسا تھا جس سے یوں لگ رہا تھا جیسے عفت عمر نے ایک دیوہیکل نتھ پہن رکھی ہو! کچھ سوشل میڈیا صارفین نے اس پر مزاحیہ ردعمل دیا، اور یہ اثر کیمرہ اینگل کی وجہ سے لگتا تھا، نہ کہ کسی تصدیق شدہ زیور کی وجہ سے۔ کبھی کبھی کیمرہ بھی ہمارا ایسا اینگل بنا دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، ہنسیں یا پریشان ہوں، ہے نا؟
تو ایک طرف عفت عمر نے دلوں کو گرمانے والا پیغام دیا اور دوسری طرف فیشن کی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑی۔ یہ ہوتی ہے اصل سٹار والی بات! آپ کیا کہتے ہیں؟