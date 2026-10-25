ڈاکٹر زی خان اور لیلیٰ کی بالی ووڈ ریل: فینز نے شادی کے مشورے بھی دے ڈالے!
تمغہ سیزن 5 کی جوڑی، ڈاکٹر زی خان اور لیلیٰ، ایک بار پھر سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ حال ہی میں ان دونوں نے انسٹاگرام پر ایک بالی ووڈ ریل شیئر کی ہے جس نے فینز کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس میں دونوں سفید رنگ کے میچنگ لباس میں 'جھکی جھکی تیری نظر تیری کمال کر گئی' پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بھئی، جب تک جوڑی مشہور ہو، کمنٹس تو آتے ہی ہیں، لیکن یہاں تو فینز نے دل کھول کر باتیں سنائی ہیں!
یاد ہے نا؟ تمغہ سیزن 5 کے دوران ہی ڈاکٹر زی اور لیلیٰ کی دوستی پکی ہوئی تھی۔ شو کے بعد بھی یہ دونوں سوشل میڈیا پر اکٹھے نظر آتے ہیں، اور فینز کو ان کی دوستی بہت پسند آتی ہے۔ اس نئی ریل میں ان دونوں نے اپنی ان میچنگ آؤٹ فٹس میں جان ڈال دی ہے۔ ڈاکٹر زی نے سفید بٹن ڈاؤن شرٹ، پینٹ اور اوپر شیروانی سٹائل کا اوورکوٹ پہنا ہوا ہے، جبکہ لیلیٰ نے شارٹ شرٹ اور غرارہ پہنا ہے جس پر سنہرے اور چاندی کے کورے دبکے اور ٹلا کی کڑھائی ہے۔ سچ کہیں تو، ان کے میچنگ لکس اور ایکسپریسیو ڈانس مووز نے ویڈیو کو ایک الگ ہی پلے فل اور فیسٹیو لک دے دی ہے۔
جیسے ہی ریل اپلوڈ ہوئی، کمنٹس سیکشن میں تو جیسے میلہ لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی جوڑی اور کیمسٹری کی بہت تعریف کی، اور کچھ تو سیدھا شادی کا مشورہ دینے لگے! ایک یوزر نے تو ڈاکٹر زی کے لک کو مائیکل جیکسن سے ملا دیا، اور دوسرے نے کہا کہ کہ ڈاکٹر زی نے لیلیٰ سے زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے۔ اور جب ایک فین نے لکھا، 'دونوں بہنیں بہت پیاری لگ رہی ہیں'، تو ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ سب کچھ چلتا ہے بھائی!
لیکن، سب تعریفیں ہی نہیں تھیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھوڑی مختلف تھی، یا شاید ان کو تنگ کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ایک کمنٹر نے تو لیلیٰ کے ڈانس پارٹنر کے انتخاب پر ہی سوال اٹھا دیا، اور دوسرے نے کہا کہ کہ لیلیٰ تمغہ کے ساتھی کنٹیسٹنٹ بابرک شاہ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے زیادہ اچھی لگتیں۔ اب بتاؤ، ریل کسی کی اور مشورے کوئی اور دے رہا ہے۔
آپ کو ان کی ریل اور فینز کے ان تبصروں کے بارے میں کیا لگتا ہے؟