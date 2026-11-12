محبت: 13 قسطیں، 350 ملین ویوز اور ناظرین کا غصہ
جیو ٹی وی کا ڈراما محبت 13 قسطیں مکمل کر چکا ہے اور یوٹیوب پر 350 ملین ویوز بٹور چکا ہے۔ لیکن ناظرین کو ڈراما جچ نہیں رہا۔ سوشل میڈیا پر اس کی کہانی اور پیشکش پر بحث چھڑ گئی ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ قصہ دہرایا ہوا اور انداز بہت سادہ ہے۔
ڈرامے کی کہانی شفیعہ خان نے لکھی ہے، اسد جبل نے ہدایت کاری کی ہے، اور عبداللہ کڈوانی اور اسد قریشی نے اسے 7th Sky Entertainment کے تحت بنایا ہے۔ کاسٹ میں آئینہ آصف، شاہویر کڈوانی، نوال سعید اور فیروز خان سمیت دیگر اداکار اہم کرداروں میں ہیں۔ کہانی ایک جذباتی خاندانی قصے کے گرد گھومتی ہے جس میں محبت، طبقاتی فرق، اعتماد اور رشتوں کی پیچیدگیاں دکھائی گئی ہیں۔
ناظرین آخر برہم کیوں ہیں
ایک صارف کا کہنا ہے کہ کہانی بہت پرانی ہے، اور لکھنے والے اور ہدایت کار کو اسے درست کر کے ہموار اور دلچسپ صورتحال بنانی چاہیے۔ ایک اور کا کہنا ہے کہ نوجوان جوڑے کی کہانی ڈرامے میں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، فوکس صرف مرکزی کرداروں پر رہنا چاہیے تھا۔ کئی ناظرین کا غصہ اس بات پر بھی ہے کہ اوسط درجے کی کہانی پر بجٹ ضائع کیا گیا، اور بہت سے لوگ ٹیکنیکل خامیوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔
آئی فون، چیٹ جی پی ٹی اور اِن ڈرائیو
ایک صارف نے پوچھا کہ کیا صرف انہیں ہی لگتا ہے کہ آسیہ غریب ہو کر آئی فون 17 پرو میکس رکھتی ہے۔ ایک اور نے لکھا کہ زرار کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ نہیں اور میہرما کو اِن ڈرائیو کا نہیں۔ کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میہرما کو بس اور رکشے کا بھی علم نہیں، حالانکہ اس طبقے کے لوگ ایسی زندگی سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔