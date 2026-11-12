نادیہ خان نے کبریٰ خان کی اداکاری پر تنقید کی: 'نور جہان' کے مناظر پر سوالیہ نشان
نادیہ خان کو جدید لائیو مارننگ شوز کی میزبان کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر ان دنوں وہ اپنے ریویوز کی وجہ سے زیادہ چرچی میں ہیں، جہاں وہ پاکستانی ڈراموں اور اداکاری پر کھل کر بات کرتی ہیں۔ حال ہی میں ایک ایپیسوڈ میں انہوں نے ڈرامہ نور جہان پر بات کی اور ڈرامے کی بناوٹ اور اداکاری میں کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں گنوائیں۔ ان کے بقول یہ غلطیاں ناظرین کے ڈرامہ دیکھنے کے تجربے پر اثر ڈالتی ہیں۔
سب سے زیادہ تنقید کبریٰ خان کے حصے میں آئی، اور نادیہ نے ان کی اداکاری پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کبریٰ کی سب سے بڑی خوبی ان کے پراجیکٹس کا انتخاب ہے — پچھلے ڈرامے بھی اچھے تھے، اور وہ ایسے سکرپٹ چن لیتی ہیں جو باقی اداکارائیں نہیں چنتیں۔ نادیہ کے مطابق کبریٰ اس معاملے میں سمجھدار ہیں۔
مسئلہ صرف ایک ہے: بولنے کی رفتار۔ نادیہ کا کہنا تھا کہ کبریٰ اتنی تیز بولتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ان ایپیسوڈز میں ان کے ڈائیلاگ بہت اہم تھے اور انہیں وقفے دے کر، صاف صاف ادا کرنے کی ضرورت تھی، مگر وہ بہت تیز بول رہی تھیں۔
شوٹنگ کا منظر کمزور، میک اپ خراب اور کار کا منظر بھی کمزور — نادیہ کے مطابق ان چیزوں پر ڈائریکٹر اور کبریٰ دونوں کو کام کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس میں کبریٰ کا قصور زیادہ نہیں؛ ڈائریکٹر کو ان مخصوص مناظر میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تھی۔
کبریٰ خان اردو ٹیلی ویژن اور فلموں کی اداکارہ ہیں، جن کا اصل نام رابعہ اقبال خان ہے۔
کھل کر تنقید کرنا آسان ہے، مگر اپنے ڈرامے کی رفتار سلو کرنا؟ سوال یہ ہے کہ کبریٰ اگلی بار ٹھہراؤ کے ساتھ بول کر نادیہ کو قائل کر پائیں گی، یا ڈائریکٹر کو پہلے ایک کلاس لگانی پڑے گی؟