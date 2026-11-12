رتبہ ایپیسوڈ 11: ہادی اور شیلی کے رومانٹک گیٹ اوے نے سب کے منہ کھلوا دیے
رتبہ ایک نیا ڈرامہ ہے جس کی تحریر عمیرہ احمد کی ہے اور ہدایات حسیب حسن کی۔ اس میں طلحہ چہور، حبا بخاری، مہوش حیات اور زاہد احمد نظر آ رہے ہیں۔ ڈرامہ طاقت اور بدعنوانی جیسے موضوعات کو اٹھا رہا تھا، اور اب اس میں بے وفائی بھی شامل ہو گئی ہے۔ سب کو ایک بڑے ٹوئسٹ کا انتظار تھا، اور وہ آخرکار آ گیا۔
ہادی اپنے بڑے بڑے دعووں کے باوجود شیلی کے لیے گرتا چلا گیا۔ اس نے اس کے ساتھ گیٹ اوے کیا، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ اس نے حد کر دی ہے۔ ہادی کے تمام دعوے اسی موڑ پر ہوا ہو گئے۔ کہانی کے مطابق اب اسے میر اور شیلی کنٹرول کریں گے۔ اس نے اپنی پیاری بیوی مہنور سے دھوکہ کیا، اور اس کے بعد واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا۔
اس رومانٹک گیٹ اوے پر ناظرین کا ردعمل بھی خوب گرم ہے۔ ایک صارف نے لکھا، Mard humesha muun martay hain. ایک اور نے کہا کہ ہادی اب میر اور شیلی کے جال میں پھنس چکا ہے۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد ہادی نے یہی کیا۔
ہماری رائے صاف ہے: ہادی جیسے کردار کے لیے یہ موڑ حیران کن نہیں، لیکن ڈرامے نے طاقت اور بدعنوانی کی بات کو بے وفائی سے جوڑ کر اسے مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے لیے ایک گیٹ اوے ہی بہت ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، ہادی کے لیے معافی ہے یا سزا؟