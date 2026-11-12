سارہ خان اور فیروز خان پھر ایک ساتھ: نیا ڈرامہ جیو ٹی وی پر
سارہ خان نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ فیروز خان کے ساتھ ایک نئے ڈرامے میں نظر آئیں گی، اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوگا۔
خبر اُس وقت سامنے آئی جب سارہ خان ایک مارننگ شو میں آئیں اور آنے والے کئی پروجیکٹس کا اشارہ دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے انسٹاگرام پر ایک مونوکروم ٹیزر شیئر کیا، جس میں وہ اور فیروز خان دونوں نظر آتے ہیں۔ بس، اِسی کے ساتھ بات پکی ہو گئی۔
فینز کے لیے یہ دونوں اداکاروں کے دوبارہ سکرین شیئر کرنے کا موقع ہے۔
سارہ کا ریکارڈ
سارہ خان کو Sabaat، Raqs-e-Bismil اور Mumkin جیسے ڈراموں میں اُن کے کرداروں پر سراہا گیا، اور اُن کے ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے Sher میں کام کو بھی پذیرائی ملی۔ فیروز خان انڈسٹری کے نمایاں ناموں میں شمار ہوتے ہیں۔
فینز کا ردعمل
اعلان پر فینز نے بھرپور جوش دکھایا اور اُمید ظاہر کی کہ ڈرامہ ریکارڈ توڑے گا۔ ایک فین نے تبصرہ کیا: This drama will be a huge blockbuster.
جیو ٹی وی پر نشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرامہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر پہنچے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو اِس جوڑی کی واپسی کو بڑی بات بنا رہی ہے۔
ہماری رائے؟ سارہ اور فیروز دونوں ایسے نام ہیں جن کی وجہ سے لوگ ڈرامہ کھول کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب مضبوط اداکاری والی کہانیوں کی مانگ بڑھی ہوئی ہے، تو یہ جوڑی اُس مانگ کے عین درمیان بیٹھتی ہے۔ لیکن سچی بات: ٹیزر سے ہائپ بنتی ہے، ڈرامہ اُس ہائپ کا وزن اُٹھا پاتا ہے یا نہیں، یہ اسکرپٹ پر منحصر ہے — اور وہ ابھی سامنے نہیں آیا۔
تو سوال یہ ہے: سارہ اور فیروز کی یہ واپسی آپ کے پسندیدہ پرانے ڈراموں کو پیچھے چھوڑ پائے گی؟