مہیرا خان کی گود میں نومولود بچی وائرل، مگر وہ ان کی کوسٹار نکلیں
مہیرا خان کی گود میں ایک نومولود بچی کی ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی اور فینز اسے دیکھ کر پگھل گئے۔ لیکن اس ویڈیو میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے: بچی مہیرا کی اپنی نہیں، بلکہ ان کے جاری ڈرامے ”مٹی دے بواے“ کی سب سے چھوٹی کوسٹار ہیں۔
ڈرامے کی سب سے ننھی اداکارہ
بچی کا نام نیمل ہے اور ڈرامے میں وہ پیر صاحب کی پوتی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں مہیرا خان کے ساتھ ایک سین میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہ ابھی پیدا ہوئی تھیں۔ نیمل کی والدہ نے ایک ریل شیئر کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی ننھی بچی کو اتنی کم عمر میں پاکستان کی بڑی اسٹار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ویڈیو مہیرا کی نظر سے بھی نہ بچ سکی اور انہوں نے کمنٹ میں اپنی چھوٹی کوسٹار کے لیے دعائیں لکھیں۔
اپنے بچے کے انتظار میں
ادھر مہیرا خان اپنی زندگی کے ایک خاص مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ انہوں نے ستمبر 2026 میں انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے حمل کی خبر دی تھی ۔ اس کے بعد وہ ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پہلی بار اپنا بیبی بمپ دکھانے پر بھی خبروں میں رہیں۔
ان کا بیبی شاور قریبی دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ ان کے شوہر سالم کریم سے ان کا پہلا بچہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ علی اسکری کے ساتھ شادی کے رشتے میں تھیں، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔
فینز اب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ مہیرا اپنے ننھے مہمان کو خوش آمدید کہیں۔ ویسے ضروری مشورہ: گود میں بچہ دیکھ کر ”مبارک ہو“ لکھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔