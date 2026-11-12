محمود اسلم کا سحر ہاشمی پر نظر رکھنے کا مذاق
پاکستانی اداکار محمود اسلم اور اداکارہ سحر ہاشمی نے اپنے آن اسکرین رشتے کی ایک جھلک دکھائی ہے اور اپنے کرداروں کے بارے میں مزے دار تبادلہ بھی کیا ہے۔ یہ سب محمود اسلم کی شیئر کی ہوئی ایک ویڈیو میں ہوا۔
ویڈیو میں محمود اسلم نے پہلے اس دلچسپ تجربے کا ذکر کیا جو اداکاروں کو تب ہوتا ہے جب وہ ایک ہی ساتھی کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سیریل میں وہ سحر کے پیارے والد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے میں وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے سحر ہاشمی کو متعارف کرایا اور اداکارہ بھی گفتگو میں شامل ہو گئیں۔ سحر نے بتایا کہ محمود ان کے والد کا کردار دو پروجیکٹس میں نبھا رہے ہیں، جن میں ٹیلی فلم ”وائرل ابا“ اور ایک آنے والا سیریل شامل ہے۔
دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی اور سحر نے نئے پروجیکٹ میں اپنے کرداروں کے بارے میں اشارہ دیا کہ ناظرین کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں۔
محمود اسلم نے مزاحیہ تاثرات کے ساتھ ناظرین سے گزارش کی کہ وہ انہیں ٹرول نہ کریں اور آن لائن شکایت نہ کریں کہ وہ اپنی آن اسکرین بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
محمود اسلم بنیادی طور پر ٹیلی ویژن کے اداکار ہیں، جبکہ سحر ہاشمی اردو ٹی وی کی اداکارہ ہیں۔
ویسے سوال یہ ہے کہ ایک ہی بیٹی، دو ڈرامے، اور اوپر سے ٹرولنگ کا ڈر — یہ ڈبل ڈیوٹی آخر کون کرے گا؟ آپ ہی بتائیں۔