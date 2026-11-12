راجب بٹ کی والدہ کی 61ویں سالگرہ، اور کمنٹ سیکشن میں کیوان کی کمی
پیر 9 نومبر 2026 کو راجب بٹ اور غزل جاوید بٹ نے اپنی والدہ کی 61ویں سالگرہ منائی۔ تقریب لاہور میں ہوئی، جہاں گھر میں پورا سیٹ اپ سجایا گیا تھا۔
سجاوٹ میں ایک کولاج لگایا گیا جس میں والدہ کے ساتھ غزل، راجب، گھر کے دیگر افراد اور راجب کے دوست نظر آ رہے تھے۔ کیک بھی خاص تھا، جس پر والدہ کی تصاویر لگی تھیں۔ والدہ نے کیک کاٹا اور پہلا نوالہ راجب کو کھلایا، اور راجب نے انہیں 61ویں سالگرہ مبارک کہی۔
پھر کمنٹ سیکشن کھل گیا
تقریب کی ویڈیو کلپس آن لائن آتے ہی سوشل میڈیا صارفین اور مداحوں کی تنقید شروع ہو گئی۔ اعتراض ایک ہی بات پر تھا: تقریب میں راجب بٹ کے بیٹے کیوان سلطان بٹ موجود نہیں تھے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ دادی نے اپنے پوتے کے بغیر سالگرہ منائی۔
ایک مداح نے لکھا، "کیوں نہیں انہوں نے کیک کاٹنے سے پہلے رونے کا ڈرامہ کیا؟" ایک صارف کا تبصرہ تھا، "ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایمن اور کیوان کو سالگرہ پر بلاتے۔" کسی نے کہا کہ شہر بھر کو تو بلا لیا گیا، اپنے پوتے کو نہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ کیک پر تصاویر لگانے کا آئیڈیا ایمان اسد سے کاپی کیا گیا ہے، اور ایک صارف کے مطابق فیک رونا شاید ولاگ کے لیے بچا رکھا ہے۔
راجب بٹ پاکستان کے معروف ڈیجیٹل کریئیٹر ہیں، جن کے یوٹیوب پر 9 ملین، انسٹاگرام پر 3 ملین اور ٹک ٹاک پر تقریباً ایک ملین سبسکرائبرز ہیں۔ وہ ان دنوں ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر لائیو سیشنز اور روزانہ ولاگ کرتے نظر آتے ہیں۔
سالگرہ کی مبارکباد کیک سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں ملی، اور وہاں مبارکباد کم اور لیکچر زیادہ تھے۔ آپ بتائیں، گھر کی خوشی پر اس قدر تبصرہ ضروری تھا؟