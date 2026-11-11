کیرا نائٹلی کا وہ مشہور سبز لباس نیلامی میں
2007 کی فلم "اٹونمنٹ" میں کیرا نائٹلی نے جو زمردی سبز ریشمی لباس پہنا تھا، وہ نیلامی میں جا رہا ہے۔ جیکولین ڈورن کے ڈیزائن کردہ اس بیک لیس گاؤن کی قیمت لندن میں کرسٹیز کی نیلامی میں 120,000 پاؤنڈ (161,000 ڈالر) تک لگائی گئی ہے، اور یہ 9 دسمبر 2026 کو ہتھوڑے کے نیچے جائے گا۔
نائٹلی برطانوی اداکارہ ہیں اور ڈورن برطانوی کاسٹیوم ڈیزائنر۔ فلم "اٹونمنٹ" ایان میک ایون کے ناول پر جو رائٹ کی بنائی ہوئی فلم تھی۔
وہ سین، وہ لائبریری
نائٹلی کا کردار سیسیلیا یہ لباس فلم کے ایک فیصلہ کن سین میں پہنتی ہے۔ اس سین میں، ہفتوں کی رومانوی کشیدگی کے بعد، سیسیلیا گھر کے نوکرانی کے بیٹے روبی (جیمز میک اوائے) کے ساتھ گھر کی بڑی لائبریری میں محبت کرتی ہے، اور دونوں اپنے جذبات کا اعتراف کرتے ہیں۔
ڈورن نے 2017 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فلم بناتے وقت سب کو معلوم تھا کہ یہ فیصلہ کن لمحہ ہے اور لباس یادگار ہونا چاہیے۔
ہرے رنگ کا راز
2022 کی کتاب "The Color of Fashion" کی مصنفہ کیرولین ینگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سبز رنگ کی تاریخ طوفانی محبت اور خفیہ تعلقات سے جڑی رہی ہے، اور یہ گاؤن حالیہ برسوں کے سب سے زیادہ زیرِ بحث سبز لباسوں میں سے ایک ہے۔
ہدایت کار جو رائٹ چاہتے تھے کہ لباس کا رنگ سبز ہو اور اسکرٹ کافی بھرا ہوا ہو، جبکہ شیڈ کے بارے میں وہ مخصوص نہیں تھے۔
اسی لیے ڈورن نے بہت باریک کپڑا استعمال کیا اور لباس کو ہلکا اور غیر ساختہ رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 1920 اور 30 کی دہائی کی ریفرنس کتابوں سے مدد لی اور وہ چیزیں نکالیں جو ان کے خیال میں کیرا کو سوٹ کریں گی۔
نیلامی میں اور کیا کیا ہے
کرسٹیز لندن میں اس سیل کی سربراہ تھائس ہچنز کے مطابق یہ فیشن کی تاریخ کے سب سے زیادہ فوراً پہچانے جانے والے لباسوں میں سے ایک ہے۔
فلم کے بعد یہ لباس پروڈکشن آرکائیو سے نکال کر 2008 میں ایک چیریٹی نیلامی میں بیچا گیا تھا، اور تب سے یہ امریکہ کے ایک نجی کلیکشن میں موجود ہے۔ کرسٹیز کے ترجمان کے مطابق فلم کی ریلیز کے تقریباً 20 سال بعد اس مشہور لباس پر دوبارہ روشنی ڈالنا ایک معنی خیز موقع ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ اس میں انفرادی کلیکٹرز، فلم اور کاسٹیوم کی تاریخ کے شوقین، اور میوزیم و ادارے دلچسپی لیں گے۔ کون بولی لگائے گا، یہ بتانا مشکل ہے، مگر لباس کی ثقافتی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہیں یہی توقع ہے۔
یہ لباس "Love & Lust: A Literary Guide" نامی سیل کا حصہ ہے۔ اسی سیل میں 1927 کی سائنس فکشن فلم "Metropolis" اور 1931 کی ویمپائر ہارر "Dracula" کے ریلیز پوسٹرز کے آرٹ ورک، برطانوی بحری ہیرو ہوریشیو نیلسن کے اپنی محبوبہ ایما، لیڈی ہیملٹن کو لکھے تین خودنوشت خطوط، اور 1960 کی "The Sleeping Beauty" پروڈکشن میں انگریز بیلرینا مارگو فونٹین کے پہنے ہوئے اصل کاسٹیوم شامل ہیں۔
فلمی لباس کی قیمت
دنیا بھر کے نیلام گھروں میں فلمی لباس کی مانگ بہت زیادہ رہی ہے۔ Breakfast at Tiffany's (1961) کے لیے ہیوبرٹ ڈی گیوانچی کا ڈیزائن کردہ آڈری ہیپ برن کا سیاہ اطالوی ساٹن لباس 2006 میں کرسٹیز میں 467,200 پاؤنڈ (اُس وقت کے تقریباً 920,000 ڈالر) میں بکا، جو اندازے سے چھ گنا زیادہ تھا۔ 2017 میں ہیپ برن کے کپڑوں اور یادگاروں کا کلیکشن لندن میں کرسٹیز میں نیلام ہوا اور کل 4,635,500 پاؤنڈ (6.2 ملین ڈالر) میں گیا۔ 2015 میں "Gone With the Wind" میں ویوین لی کے پہنے لباس نے 137,000 ڈالر حاصل کیے۔
تو اگلی بار جب کوئی کہے کہ یہ تو بس ایک لباس ہے، اسے کرسٹیز کا کیٹلاگ دکھا دیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ 120,000 پاؤنڈ میں یہ گاؤن آپ کو سستا لگتا ہے یا مہنگا؟