دانانیر مبین کی ڈرامہ میکرز سے مزاحیہ شکایت: ایک ختم، دوسرا حاضر
پاکستانی اداکارہ دانانیر مبین نے انسٹاگرام اسٹوری پر ڈرامہ میکرز سے پوچھ ہی لیا کہ ناظرین کو ایک کے بعد ایک ڈراموں کے درمیان سانس لینے کا وقت کب ملے گا؟
ان کا کہنا تھا کہ لوگ ابھی دارِ نجات دیکھ ہی رہے تھے کہ حرمت کا دن آ پہنچا۔ انہوں نے بلو کے روشن اشارے کا بھی ذکر کیا، اور ابوبکر اور زریاب کی آن اسکرین رومانس کا بھی۔
دانانیر کے مطابق ان کی سوشل میڈیا فیڈ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کون سا ڈرامہ زیر بحث ہے، کیونکہ سیریلز کی پوسٹیں اور کلپس ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں۔
سچ پوچھیں تو یہ شکایت ہر گھر کی ہے — فرق صرف یہ ہے کہ اس بار ایک اداکارہ نے خود سنا دی۔
دانانیر مبین پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور ڈیجیٹل کونٹینٹ کریئیٹر ہیں۔ 2021 میں "پاؤری ہو رہی ہے" والی ویڈیو پاکستان اور انڈیا میں وائرل ہوئی، اور اداکاری کا آغاز انہوں نے ڈرامہ صنفِ آہن سے کیا، جہاں وہ سیدہ سدرہ کے کردار میں نظر آئیں۔
آپ ہی بتائیں: ریموٹ آپ کے پاس ہے یا ڈرامہ میکرز کے پاس؟