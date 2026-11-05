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دانانیر مبین کی ڈرامہ میکرز سے مزاحیہ شکایت: ایک ختم، دوسرا حاضر

Mandy Mandopoulos · 05 نومبر، 2026

پاکستانی اداکارہ دانانیر مبین نے انسٹاگرام اسٹوری پر ڈرامہ میکرز سے پوچھ ہی لیا کہ ناظرین کو ایک کے بعد ایک ڈراموں کے درمیان سانس لینے کا وقت کب ملے گا؟

ان کا کہنا تھا کہ لوگ ابھی دارِ نجات دیکھ ہی رہے تھے کہ حرمت کا دن آ پہنچا۔ انہوں نے بلو کے روشن اشارے کا بھی ذکر کیا، اور ابوبکر اور زریاب کی آن اسکرین رومانس کا بھی۔

دانانیر کے مطابق ان کی سوشل میڈیا فیڈ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کون سا ڈرامہ زیر بحث ہے، کیونکہ سیریلز کی پوسٹیں اور کلپس ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں۔

سچ پوچھیں تو یہ شکایت ہر گھر کی ہے — فرق صرف یہ ہے کہ اس بار ایک اداکارہ نے خود سنا دی۔

دانانیر مبین پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور ڈیجیٹل کونٹینٹ کریئیٹر ہیں۔ 2021 میں "پاؤری ہو رہی ہے" والی ویڈیو پاکستان اور انڈیا میں وائرل ہوئی، اور اداکاری کا آغاز انہوں نے ڈرامہ صنفِ آہن سے کیا، جہاں وہ سیدہ سدرہ کے کردار میں نظر آئیں۔

آپ ہی بتائیں: ریموٹ آپ کے پاس ہے یا ڈرامہ میکرز کے پاس؟

عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔