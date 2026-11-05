ڈلن اسپروس کے 'سوئٹ لائف' ریزیڈیول کا حساب: کل پانچ سینٹ
ڈلن اسپروس کے مطابق ان کے 'سوئٹ لائف' کے ریزیڈیولز کا حساب لگائیں تو کل پانچ سینٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 3 نومبر کو 'وائلڈمین ود ڈلن اسپروس اینڈ برینڈن کولمبس' کے ایپی سوڈ میں کی، جہاں ان کے ساتھ شو کے سابق کاسٹ ممبر فل لیوس بھی موجود تھے — وہی فل لیوس جنہوں نے مسٹر موسبی کا کردار ادا کیا تھا۔
اسپروس نے بتایا کہ سوئٹ لائف کے لیے انہیں جو واحد ریزیڈیول چیک ملا وہ 'ہننا مونٹانا' کے ساتھ کراس اوور ایپی سوڈ کا تھا، پانچ سینٹ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مذاق نہیں کر رہے۔
ریزیڈیول اداکار کی بنیادی فیس سے الگ ہوتے ہیں اور انہیں بعد میں کام کے دوبارہ استعمال، مثلاً ری رنز، پر ادا کیا جاتا ہے۔
اسپروس نے یاد کیا کہ شو کے شریک تخلیق کار اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ڈینی کالس سیٹ پر ایک اخبار لے کر آئے تھے، جس میں خبر تھی کہ 'سوئٹ لائف' ریٹنگز میں 'دی سوپرینوز' کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اسپروس کے مطابق اس وقت ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ 'دی سوپرینوز' کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی بات انہیں تب یاد آتی ہے جب وہ ان ریزیڈیول پیمنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کے مطابق انہیں نہیں ملیں۔
اسپروس نے 'دی سوئٹ لائف آف زیک اینڈ کوڈی' میں اپنے جڑواں بھائی کول اسپروس کے ساتھ کام کیا، جو 2005 سے 2008 تک چلا، اور دونوں بھائی 2008 سے 2011 تک چلنے والے 'دی سوئٹ لائف آن ڈیک' میں واپس آئے۔
صرف ان کا اکاؤنٹ نہیں
لیوس نے شو کے بین الاقوامی سامعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ 90 سے زیادہ ممالک میں نشر ہوا۔ ان کے مطابق شو رات میں چار پانچ بار چلتا تھا کیونکہ بچے اسے بار بار دیکھتے تھے؛ منگل کو دو ایپی سوڈ آن ایئر ہوتے اور پورا دن چلتے رہتے۔
اسپروس کے تبصرے ایسے وقت میں آئے ہیں جب دوسرے ڈزنی چینل اداکار بھی کم ریزیڈیولز کی کہانیاں سنا چکے ہیں۔ 'وزرڈز آف ویورلی پلیس' کے ڈیوڈ ہینری نے 'گڈ گائز' پوڈکاسٹ پر کہا کہ انہیں اپنے ڈزنی کام سے کبھی کبھار پیمنٹس ملتی تھیں مگر "کچھ خاص نہیں"، جبکہ 'ہاؤ آئی میٹ یور مدر' کے کردار سے کہیں بڑے چیک آئے۔ 'فل ہاؤس' کی جوڈی سویٹن نے اپریل میں بتایا کہ انہیں ایک سینٹ کا چیک ملا۔ جولائی میں جینیفر ہائیٹ ٹڈموری نے 'نیڈز ڈی کلاسیفائیڈ اسکول سروائیول گائیڈ' کے ریزیڈیول چیک کھولے، جن میں دو سینٹ کا ایک چیک بھی تھا؛ ان شو سے ملنے والی کل رقم 8.63 ڈالر بنی۔ 'سیوڈ بائے دی بیل' کی ٹفنی تھیسن نے ستمبر میں کہا کہ ان کے ریزیڈیول چیک پرنٹ کرانے پر خود پیمنٹ سے زیادہ خرچ آتا ہوگا، اور ان کے ساتھی ماریو لوپیز نے ان کی بات کی تائید کی۔ 'ڈریک اینڈ جوش' کے جوش پیک نے جون میں کہا کہ انہیں اس نکلوڈیون سیٹ کام سے کوئی ریزیڈیول نہیں ملتا، حالانکہ شو کے دوران انہیں فی ایپی سوڈ تقریباً 15,000 ڈالر ملتے تھے۔
پانچ سینٹ میں آج کل ایک ٹافی بھی نہیں آتی، اور یہ چیک انہیں 'ہننا مونٹانا' والے کراس اوور پر ملا تھا۔ ہمارا مشورہ: اسے فریم کروا کے رکھ لیں، یہ کل کی کلکشن ہے۔