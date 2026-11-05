ہینا آفریدی کی مٹی دے باؤے سیٹ سے بی ٹی ایس تصویریں، وہاج علی کے ساتھ ہلکے پھلکے لمحات
مٹی دے باؤے کی سیٹ سے ہینا آفریدی کی نئی تصویریں سامنے آئی ہیں، اور تصویروں میں ہینا اپنے ساتھی اداکار وہاج علی کے ساتھ وقت گزارتی نظر آ رہی ہیں، جو ڈرامے میں بالا گجراتی کا کردار نبھا رہے ہیں۔ ایک تصویر ڈرامے کے ڈائریکٹر سید وجاہت حسین کے ساتھ بھی ہے۔
مٹی دے باؤے اس وقت سب سے زیادہ بات کی جانے والے پاکستانی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کہانی اور مضبوط اداکاری کی تعریف ہو رہی ہے، اور ڈرامے کے کردار ناظرین کے دل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔
ہینا آفریدی حال ہی میں ڈرامے میں قمر النساء کے کردار کے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ اداکاری پر ناظرین کی نظر ٹھہری ہے، اور لوگ خاص طور پر اس معصومیت اور نزاکت کو سراہ رہے ہیں جو وہ کردار میں لے کر آئی ہیں۔
اب سب کی دلچسپی یہی ہے کہ بالا گجراتی قمر النساء کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ فینز چاہتے ہیں کہ بالا اس کے ساتھ نرمی کرے، خاص طور پر ان سب کے بعد جو قمر پہلے سہہ چکی ہیں۔ ان کی انٹری نے ڈرامے میں ایک نیا رنگ بھر دیا ہے، اور لوگ یہ جاننے کے لیے بے تاب ہیں کہ بالا کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرف جاتا ہے۔
ڈرامے کی یہ مقبولیت اس کے اداکاروں اور بنانے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ تصویریں ان لوگوں کو جاننے کا ایک اور بہانہ ہیں جو مٹی دے باؤے بنا رہے ہیں۔
ڈرامے میں شدید مناظر اور جذباتی کشمکش ہے، جبکہ کیمرے کے پیچھے ماحول کہیں زیادہ خوشگوار دکھائی دیتا ہے۔