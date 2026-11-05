Mariyam Nafees ne poocha ke 'Next Baby kab?' par de diya desi jhatka
Instagram ke Q&A session ke dauran, Mariyam Nafees se ek follower ne poocha, “Next baby when?” Bar bar poochay jane wale in sawalaat par unhon ne apni narazgi ka izhar kiya.
Nafees ne kaha ke zindagi achhi tarah chal sakti hai, aur phir log achanak aakar personal sawalat shuru kar dete hain. Unhon ne sawaal uthaya ke Meri zindagi mein doosra bachcha paida hone se aapki kya farq parega?
Phir unhon ne sawaal poochne wale shakhs ke bare mein kaha. Nafees ne kaha ke iss tarah ki curiosity sirf tab samjhi ja sakti hai jab woh koi nanny ho jo job dhoond rahi ho.
Unhon ne wahan hi keh diya ke, Agar aap nanny ho aur kaam chahiye, toh woh ek baat hai. Warna aapko kya farq padega?
Nafees ne saaf kar diya ke family ki yeh decisions unki aur Amaan Ahmed ki hain, aur inhein public court mein discussion ka subject nahi banana chahiye. Unhon ne 2015 mein drama Diyar-e-Dil se television par apni shuruaat ki, aur Yaqeen Ka Safar mein Khajista ka kirdar unki numaya karkardagiyon mein shumar hota hai. Phir unhone filhaal is masle par baat ki ke celebrity hone ka matlab yeh nahi ke har personal sawal ka jawab dena zaroori hai.