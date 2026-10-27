کومل عزیز کے وزن میں اضافے پر آن لائن قیاس آرائیاں تیز، لوگوں نے حمل اور خفیہ شادی کے چرچے شروع کر دیے
پاکستانی اداکارہ کومل عزیز ایک بار پھر سوشل میڈیا کی خبروں کی زینت بن گئی ہیں، اور اس بار وجہ ہے ان کے وزن میں نمایاں اضافہ۔ اداکارہ، جو اپنے سلیم فِزیک کی وجہ سے جانی جاتی تھیں، اب ایک بھرپور جسمانی شکل میں نظر آ رہی ہیں، جس پر آن لائن صارفین نے خوب قیاس آرائیاں کی ہیں۔
وائرل ہونے والی اس تبدیلی کے بعد، لوگوں نے ان کی جسمانی ساخت اور ذاتی زندگی پر تبصرے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شاید وہ حاملہ ہیں، جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے اور اس خبر کو اپنے فالوورز سے چھپایا ہے۔ اب بھلا لوگ کہاں چین سے بیٹھنے والے ہیں، ہر چیز پر اپنی رائے دینا تو جیسے فرض ہے۔
یہ آن لائن بحث تنقید اور ٹرولنگ میں بھی بدل چکی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جسمانی وزن میں تبدیلی کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، اور صرف ظاہری شکل دیکھ کر کسی کی ذاتی وجوہات کا اندازہ لگانا درست نہیں۔ پبلک فگرز کے جسم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور وہ اپنی ذاتی صورتحال کی وضاحت کے پابند نہیں ہیں۔
کومل عزیز نے ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے ذریعے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پہچان بنائی۔ 'بھروسہ پیار تیرا' میں ان کی کارکردگی کو ڈرامہ شائقین نے سراہا۔ وہ معصوم اور نرم دل کرداروں کے لیے خاصی مقبول رہی ہیں۔ ان کے دیگر قابل ذکر پراجیکٹس میں 'کاسۂ دل'، 'راز الفت'، 'بساط دل'، 'مہلت' اور 'زرد زمانوں کا سویرا' شامل ہیں۔
اب انہوں نے اداکاری سے ہٹ کر کاروبار کا رخ کر لیا ہے۔ کومل نے اپنا کپڑوں کا برانڈ 'اومل بائے کومل' (Omal by Komal) لانچ کیا ہے اور انٹرپرینیورشپ کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ انسٹاگرام پر ان کے تقریباً 1.6 ملین فالوورز ہیں، جو ان کے کاروباری عزائم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
خیر، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، لیکن کیا ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں اتنا گھس جانا چاہیے؟