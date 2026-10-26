گرین انٹرٹینمنٹ کا 'مدار' ڈرامہ، نکاح کا 'سٹار پلس' والا سین ٹرول ہو گیا!
مدار' ڈرامہ کو کس کی نظر لگ گئی ہے بھئی؟ حال ہی میں گرین انٹرٹینمنٹ کی سیریز 'مدار' کا ایک سین سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے اور یہ وائرل سین نکاح کی ایک انوکھی کہانی سناتا ہے، جہاں سمیہ بخش (جو ڈرامے میں سمر کا کردار ادا کر رہی ہیں) اور ہمایوں اشرف (زوہا کے روپ میں) اپنے نکاح میں بیٹھے تھے کہ اچانک لڑکیوں کا ایک پورا گروہ آ پہنچا! ان کا مقصد تھا اس نکاح کو روکنا، اور وجہ سنیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔
ان لڑکیوں کا احتجاج تھا کہ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر (سمر) کیسے شادی کر سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ خواتین کی مالی آزادی کی حامی رہی ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو جلدی شادی کی پیشکشیں ٹھکرانے کا مشورہ دیتی تھی۔ اب خود ایک امیر آدمی سے شادی کرکے اپنے ہی اصولوں کی دھجیاں کیوں اڑا رہی ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ سمر کے عمل اس کی اپنی تعلیمات کے بالکل الٹ ہیں، اسی لیے وہ یہ شادی ہونے نہیں دیں گی۔ کئی لڑکیوں نے تو یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے اسی انفلوئنسر کے اثر میں آ کر کئی رشتے ٹھکرائے تھے۔ اب بھئی، یہ تو ہے نا کمال کی ٹوسٹ!
اس 'مدار' ڈرامے کو زرتاشہ محمود نے لکھا ہے اور فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے، جبکہ ملٹیورس انٹرٹینمنٹ اس کے پروڈیوسر ہیں۔ ہمایوں اشرف، سمیہ بخش، ندا ممتاز، فواد جلال، مسنا وقاص، اور عدنان گیلانی جیسے ستارے اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتی ہے، جسے سمیہ بخش نے خوب نبھایا ہے۔ مگر یہ نیا سین تو ڈرامے کو ہی کہیں اور لے گیا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے اس سین کو دیکھ کر تو باقاعدہ ٹرولنگ شروع کر دی۔ ایک یوزر نے لکھا، "یہ ڈرامہ کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اس اوور ڈرامائی سین نے اسے خراب کر دیا ہے۔" ایک اور نے گرین انٹرٹینمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "پلیز، یہ پاکستانی ڈراموں کا معیار نہیں ہے۔" کئی لوگوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ لوگ خود کو 'سٹار پلس' والا سین ڈالنے سے روک نہیں پائے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈرامہ اب مزید کون سا ٹوئسٹ لے کر آئے گا!