لوئس ہیمِلٹن کِم کارداشیان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے پر خوش، کتے کا تحفہ بھی دیا!
فارمولا ون کے چیمپیئن لوئس ہیمِلٹن نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب کھول دیا ہے، اور یہ کوئی ریس ٹریک پر نہیں بلکہ کِم کارداشیان کے بچوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ انہیں اپنی "گرل فرینڈ" کِم کے چار بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند ہے۔ اور سنیں، انہوں نے بچوں کو ایک پیارا سا کتا بھی تحفے میں دیا ہے جس کا نام "ہیلو" ہے۔ اب ایسے میں تو فینز کے منہ سے یہی نکلے گا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی سویٹ ہو گیا!
آسٹن، ٹیکساس میں ہونے والے فارمولا ون گراں پری سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں لوئس ہیمِلٹن نے ریسنگ سے ہٹ کر اپنی خوشیوں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے صاف صاف بتایا کہ کِم کے بچوں سے ان کی اچھی دوستی ہو گئی ہے اور وہ ان کے ساتھ خوب مزہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ”میرے بھانجے بھتیجے مجھے ہمیشہ بہت خوشی دیتے ہیں“ اب سمجھ آ رہا ہے کہ ریس ٹریک سے باہر ان کا "گول" کیا ہے!
لوئس نے یہ بھی بتایا کہ اس سال انہوں نے کارداشیان کے بچوں کو ایک کتا تحفے میں دیا ہے، جو اب ان کی فیملی کا نیا ممبر ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، بچے مانگیں گے تو پاپا دیں گے۔
ویسے تو یہ جوڑا اپنی ریلیشن شپ کو بہت پرائیویٹ رکھتا ہے، اور کوئی زیادہ پبلک گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن سوشل میڈیا پر ان کی جھلکیاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جیسے جولائی میں کِم نے جھیل پر ایک فیملی ٹرپ کی تصاویر شیئر کی تھیں، جس میں لوئس ہیمِلٹن اور ان کی بیٹی شکاگو کے ساتھ سیلفی بھی تھی۔ کیپشن میں انہوں نے جھیل پر گرمیوں کا ذکر کیا۔ اور ستمبر میں لوئس نے خود بھی اپنی سائیکلنگ، ڈیٹ نائٹس اور پیرس ویکیشن کی تصویریں پوسٹ کی تھیں، یار، یہ لوگ بھی ہماری طرح ہی ہیں، چھپاتے بہت ہیں پر پھر بھی تھوڑی بہت چیزیں دکھا ہی دیتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ ان دونوں کے رومانٹک تعلقات کا آغاز فروری 2026 میں ہوا۔ اور اپریل میں تو یہ رشتے کو انسٹاگرام پر "آفیشل" بھی کر چکے تھے، جب کِم لوئس کی ایک ویڈیو میں نظر آئیں۔ کِم کے چار بچے، جن میں نارتھ ویسٹ، سینٹ ویسٹ، شکاگو ویسٹ اور پام ویسٹ شامل ہیں، ان کے سابق شوہر، ریپر یے (جو پہلے کانیے ویسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے) کے ساتھ ہیں۔ کِم اور یے کی 2014 میں شادی ہوئی اور نومبر 2022 میں ان کی طلاق فائنل ہو گئی تھی۔