رومیسا خان نے ڈراما 'در نجات' میں ہمنہ کے کردار پر ناظرین کی تعریف سمیٹ لی
پاکستان کی معروف انفلوینسر اور اداکارہ رومیسا خان نے ڈراما سیریل 'در نجات' میں ہمنہ کا کردار نبھایا ہے، جس پر ناظرین نے ان کی تعریف کی ہے۔ ناظرین نے ہمنہ کے کردار کی کمزوری اور جذباتی اذیت کو سامنے لانے پر ان کی اداکاری کو سراہا ہے۔
ایک سوشل میڈیا صارف نے ہمنہ کی حالت پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا، اور اسے زریاب کے تجربے سے جوڑا جو شادی سے پہلے ہی زامل سے اپنے تعلقات سے نکل آئی تھی۔ صارف نے یہ بھی کہا کہ کیسے ایک 'باوقار، مذہبی عوامی امیج' رشتوں میں پریشان کن رویے کو چھپا سکتی ہے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔