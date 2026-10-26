سحر افضل نے بتا دیا کہ وہاج علی شروعات میں کیسے ایکٹنگ کرتے تھے!
اداکارہ سحر افضل نے حال ہی میں وہاج علی کے ساتھ اپنے کیریئر کے شروع کے دنوں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ 'رائز اینڈ شائن' پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ دونوں نے ایک ہی ڈرامے سے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا تھا، جہاں وہاج علی نے نیگیٹو کردار نبھایا تھا۔
سحر نے یاد دلایا کہ اس پروجیکٹ کو پہلے تو ہم ٹی وی پر آنے کی امید تھی لیکن آخر کار وہ ٹی وی ون پر نشر ہوا۔ اپنے ابتدائی دنوں کی پرفارمنس کو یاد کرتے ہوئے، سحر نے اس وقت وہاج علی کو ایک 'ایوریج اداکار' قرار دیا اور کہا کہ انہیں کبھی کبھی چہرے کے تاثرات اور قدرتی ردعمل میں مشکل ہوتی تھی۔
لیکن سحر نے فوراً یہ بھی مانا کہ وقت کے ساتھ وہاج نے اپنی اداکاری میں کتنا زبردست اور حیرت انگیز فرق پیدا کیا ہے۔
انہوں نے اپنے پہلے پروجیکٹ کے دوران ایک دلچسپ واقعہ بھی شیئر کیا، جہاں کاسٹ کو ترکی میں شوٹ کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس کے بجائے انہیں دبئی لے جایا گیا۔ سحر کے مطابق، پورا پروجیکٹ صرف چار انتہائی مصروف دنوں میں فلمایا گیا تھا۔
سحر نے مزید بتایا کہ انہوں نے اس پہلے ڈرامے کے بعد سے وہاج سے ملاقات نہیں کی لیکن اگر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ انہیں ان کے ابتدائی دنوں کی باتیں ضرور یاد دلانا پسند کریں گی۔ کیا یہ ملاقات ہوگی؟ اور ہو گئی تو کتنا مزہ آئے گا!