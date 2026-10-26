VYU کی دھماکے دار انٹری: بشریٰ انصاری اور Ron & Coco کے ساتھ لائیو فیشن کی دنیا!
VYU نے پاکستان میں آن لائن فیشن شاپنگ کے انداز کو بدلنے کا عزم کیا ہے، اور اس کا آغاز ایک گرینڈ لائیو ایونٹ کے ساتھ ہوا جس نے انٹرٹینمنٹ اور خریداری کو ایک ہی جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ یہ پلیٹ فارم ویڈیو کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ صارفین سٹائلنگ کے مواد، مشہور شخصیات کے سیگمنٹس، اور فیشن پر ہونے والی بحث کو براہ راست دیکھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پسند کی پروڈکٹس خرید بھی سکیں۔
اس چھ گھنٹے کی میراتھن لائیو اسٹریم کو VYU کے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب چینلز پر نشر کیا گیا تھا۔ اس میں فیشن کے رجحانات پر بات چیت، سٹائلنگ کے مشورے، اور لائیو تفریح شامل تھی۔ بشریٰ انصاری، جو کہ ایک تجربہ کار اداکارہ ہیں، اور ڈیجیٹل کے مقبول چہرے Ron & Coco، VYU کی ٹیم کے ساتھ مل کر انٹرایکٹو سٹائلنگ سیگمنٹس اور فیشن ڈسکشنز میں شریک ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ شاپنگ کی اس نئی چال کو کتنا اپناتے ہیں۔
VYU کی شریک بانی Farzana Sheikh کے مطابق VYU خریداری کے تجربے کو آن لائن لایا ہے تاکہ ایک نیا سٹائل دریافت کرنا اور اسے خریدنا ایک ہی لمحے میں ہو سکے۔
دوسرے شریک بانی Afraz Siddiqui کے مطابق، "پاکستانی پہلے ہی ویڈیوز اور کنٹینٹ کریئیٹرز کے ذریعے فیشن کو دریافت کرتے ہیں، لیکن آن لائن شاپنگ ابھی تک اس رفتار کو نہیں پکڑ پائی تھی۔" ان کا ماننا ہے کہ VYU دیکھنا، دریافت کرنا اور خریدنا ایک ساتھ جوڑ کر پاکستان کی ڈیجیٹل ریٹیل صنعت کو ایک نئی سمت دے گا۔ بھئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پلیٹ فارم واقعی پاکستانیوں کے فیشن اور شاپنگ کے انداز کو بدل پائے گا؟